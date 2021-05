ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ പിൻഗാമിയായി എം.ബി. രാജേഷ്; കോളജ് തൊട്ട് സ്പീക്കർ വരെ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഒട്ടേറെ സമാനതകളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും നിയുക്ത സ്പീക്കർ എം.ബി. രാജേഷുമായി. സ്കൂൾ പഠനകാലം തൊട്ടു ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ പിൻഗാമിയായി എം.ബി. രാജേഷുണ്ട്. ഒറ്റപ്പാലം എൻഎസ്എസ് കോളജിൽ തുടങ്ങി ഡിവൈഎഫ്ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റുവരെ തുടർന്ന പിന്തുടർച്ചയാണത്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണനു പിന്നാലെ എൻഎസ്എസ് കോളജ് ഭാരവാഹിയായും എസ്എഫ്ഐ പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായും ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായും സെക്രട്ടറിയായും രാജേഷ് പ്രവർത്തിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ്‌ സ്ഥാനം ശ്രീരാമകൃഷ്ണനിൽനിന്നും ഏറ്റെടുത്തതും രാജേഷ് തന്നെ. മകൾക്കിട്ട പേര് പോലും ഒരു പോലെ – ‘നിരഞ്ജന’.

English Summary: A lot of similarities between P Sreeramakrishnan and MB Rajesh