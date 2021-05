തിരുവനന്തപുരം∙ പുതുമുഖങ്ങളെ അണിനിരത്തിയുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ വൻ രോഷമാണ് ഒരു വിഭാഗം ഉയര്‍ത്തുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ചരിത്രവിജയത്തിനു തന്നെ കാരണമായ ഒരു ഘടകം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജയുടെ പ്രവർത്തന മികവാണെന്നാണ് ഇടത് അനുയായികൾ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കെ.കെ. ശൈലജയെ മാറ്റിനിർത്തിയുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക ഇടതുപാളയത്തിലുള്ളവർക്കു തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ലെന്നു ചില പ്രതികരണങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ‌ ഉയരുന്ന നിരവധി പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതു തെളിയിക്കുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു സിപിഎം നേതാവ് പി. ജയരാജന്റെ പേരിലുള്ള പിജെ ആർമി എന്ന ഫെയ്സ്ബുക് പേജിലെയും പോരാളി ഷാജി എന്ന ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല ഫെയ്സ്ബുക് പേജിലും ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുന്നത്.



സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനെ ശക്തമായി അനുകൂലിക്കുന്ന പേജാണ് പിജെ ആർമി. 'കോപ്പ്' എന്ന ഒറ്റവാക്ക് മാത്രമാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംഘടനകളുടെ ഔദ്യോഗിക പേജല്ല.



'കുറ്റ്യാടിയിലെ ജനരോഷം കണ്ട് തീരുമാനം തിരുത്തിയതുപോലെ ടീച്ചറേയും തിരികെ വിളിക്കണം. ലോകം ആദരിച്ച, മഹാമാരി കൊണ്ട് ലോകം വീർപ്പുമുട്ടിയപ്പോഴും ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെ മരണത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാതെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ ടീച്ചർ വഹിച്ച പങ്ക് അവിസ്മരണീയം. ആരോഗ്യരംഗം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, തുടർഭരണം നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം ഒരുപാട് അമ്മമനസ്സുകളിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്' – പോരാളി ഷാജി എന്ന ഒരു പേജിന്‍റെ കുറിപ്പ്.



കെ.കെ. ശൈലജയെ ഒഴിവാക്കിയതിലുള്ള അരിശമാണ് പോസ്റ്റുകൾക്ക‌ു പിന്നിലെന്നാണ് പ്രതികരണങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത്. 'തുടർഭരണത്തിനു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ശൈലജ ടീച്ചറെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടിയിൽ അമർഷവും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു', ഉറപ്പായ എൽഡിഎഫിനെ വെറുപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ തുടക്കം. പാർട്ടിയിലെ ജനകീയ മുഖങ്ങളാണ് ഈ ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ടീച്ചറിനെ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതു ശരിയായില്ല', 'ചില നേതാക്കൻമാരുടെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ വളരാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല', 'ഒരു കളരിയിൽ ആശാനെക്കാൾ വല്യ പയറ്റ് ശിഷ്യ കാണിക്കരുതായിരുന്നു'... എന്ന് നീളുന്നു വിമർശനങ്ങൾ.



English Summary : CPM cyber spaces against removing KK Shailaja from Pinarayi Vijayan second cabinet