ഇനി ഓർമ? സെൻട്രൽ വിസ്തയ്ക്കായി ചരിത്രനിർമിതികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടും

ന്യൂഡൽഹി∙ 20,000 കോടി ചെലവിൽ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം നിർമിക്കാനുള്ള സെൻട്രൽ വിസ്‌താ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റൽ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. നാഷണൽ മ്യൂസിയം, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ആർട്സ്, നാഷണൽ ആർകൈവ്സ് അനെക്സ് - എന്നീ ചരിത്രനിർമിതികളാണ് ഓർമയാവാൻ പോകുന്നത്.

ഇന്ദിര ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി (Photo: Twitter).

വിലമതിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിരവധി പ്രതിമകൾ, നാണയങ്ങൾ, പെയിന്റിങ്ങുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ഹാരപ്പയിലെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി, തഞ്ചാവൂർ പെയിന്റിങ്ങുകൾ, ചോള നിർമിതിയായ നടരാജന്റെ വെങ്കല പ്രതിമ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലേക്കോ സൗത്ത് ബ്ലോക്കിലേക്കോ മാറ്റുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം, പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഉപരാഷ്ട്രപതിക്കും താമസിക്കാനുള്ള വസതികൾ എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമിക്കുന്നത്. 4.58 ലക്ഷം ചതുരശ്രമീറ്റർ സ്ഥലമാണ് പൊളിച്ചുനീക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രി ഭവൻ, കൃഷി ഭവൻ, വിജ്ഞാൻ ഭവൻ, ജവാഹർ ഭവതി, രക്ഷാ ഭവൻ, ഉദ്യോഗ് ഭവൻ, ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ വസതി എന്നിവയും പൊളിച്ചുമാറ്റും.

നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ് പ്രധാന മന്ദിരം നിലനിർത്തി ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് മന്ദിരങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയത് പണിയും. 45 ലക്ഷം ഫയലുകൾ, 25,000 അത്യപൂര്‍വ കൈയ്യെഴുത്തു രേഖകള്‍, ഒരു ലക്ഷത്തിൽപ്പരം മാപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രധാനസ്ഥലത്തുനിന്നു നീക്കുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടമാവാനോ നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കാനോ സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ആർട്ട്സിലെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുവകകൾ ജൻപഥ് ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റും. സെൻട്രൽ വിസ്‌താ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചരിത്രനിർമിതികൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ കേന്ദ്രം ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

