18 – 44 വാക്സിനേഷന് വേഗം പോര; അർഹരെ തിരഞ്ഞ് വലഞ്ഞ് വകുപ്പ്

കൊല്ലം∙ 18 മുതൽ 44 വയസ് വരെയുള്ളവരിലെ മുൻഗണന വിഭാഗത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഇഴയുന്നു. സംസ്ഥാനത്താകെ ഈ ദിവസങ്ങളിലായി 15 ലക്ഷത്തോളം പേർക്കു വാക്സീൻ നൽകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കൃത്യമായി റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നു. ഗുരുതര ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർ, ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പ്രമേഹത്തിനും രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും ചികിൽസ തേടുന്നവർ, പക്ഷാഘാതമുണ്ടായവർ, വൃക്ക-കരൾ രോഗികൾ, അവയവ മാറ്റം നടത്തിയവർ, ഗുരുതര ശ്വാസകോശ രോഗികൾ, അർബുദ ബാധിതർ, രക്തസംബന്ധമായ ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവർ, എച്ച്ഐവി ബാധിതർ തുടങ്ങി 20 രോഗാവസ്ഥകളുള്ളവർക്കാണ് ആദ്യ പരിഗണന.

∙ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ത്..?

മുൻഗണന വിഭാഗത്തിനു മാത്രമാണു നിലവിൽ വാക്സീൻ നൽകുന്നതെന്നതിനാൽ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താലേ വാക്സിനേഷന് അർഹത കിട്ടൂ. അപേക്ഷകരിൽ അർഹത നേടാതെ പോയവർ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറെയും ആധാർ കാർഡ് മുതൽ ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ. ഓരോന്നും നേരിട്ടു പരിശോധിച്ചശേഷമേ അനുമതി നൽകൂ എന്നതിനാൽ അർഹരെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്.

അമൃത്സറിലെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിൽനിന്ന്. (Photo by NARINDER NANU / AFP)

∙ സിപിംളാണു കാര്യങ്ങൾ

അപേക്ഷകൻ ഗുരുതര രോഗമുള്ളയാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ചികിൽസിക്കുന്ന ആശുപത്രികളിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. പകരം വീടിനു തൊട്ടടുത്തുള്ള റജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്ണറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി. അതും സർക്കാർ മേഖലയിൽനിന്നു വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. അപേക്ഷകൻ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ വിവരങ്ങളുള്ള ആശുപത്രി ചീട്ടും അടക്കമുള്ളവ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഇത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിനു പകരം ആധാറോ മറ്റു രേഖകളുടെ ചിത്രങ്ങളോ വേണ്ട.

∙ സഹായം തേടി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

പ്രതീക്ഷിച്ച നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകാതായതോടെ 18 മുതൽ 44 വയസ് വരെയുള്ളവരിലെ മുൻഗണന വിഭാഗത്തിന്റെ വാക്സിനേഷൻ റജിസ്ട്രേഷന് ആശാ വർക്കർമാരുടെ സഹായം തേടാനൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവില്ല. നിശ്ചിത എണ്ണം ആളുകൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ വാക്സീൻ പാഴായിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയും നേരിടേണ്ടി വരും. 18 മുതലുള്ളവരുടെ വാക്സിനേഷന് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ലക്ഷണക്കക്കിനു പേർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും 4 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷവും അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം തീരെക്കുറവാണ്.

ആശാവർക്കർമാരുടെ യോഗത്തിൽ അവരവരുടെ പരിധികളിലെ മുൻഗണന വിഭാഗക്കാരെ വിവരം അറിയിക്കാനും സഹായം വേണ്ടവർക്ക് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകൾക്കും നിർദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

മുംബൈയിലെ ഡ്രൈവ് ഇൻ കോവിഡ് വാക്സീൻ ക്യാംപിൽനിന്നുള്ള ചിത്രം. (Photo by Punit PARANJPE / AFP)

റജിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ

∙ 18– 44 പ്രായക്കാരുടെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ കോവിൻ വെബ് സൈറ്റിൽ നേരത്തേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ ആദ്യമായി https://www.cowin.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

·∙ അതിനു ശേഷം മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതിനായി https://covid19.kerala.gov.in/vaccine/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക.

∙ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുമ്പോൾ ഒടിപി ലഭിക്കും.

∙ ഒടിപി നൽകുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ട പേജ് വരും.

∙ ജില്ല, പേര്, ലിംഗം, ജനന വർഷം, ഏറ്റവും അടുത്ത വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രം, കോവിനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിച്ച റഫറൻസ് ഐഡി എന്നിവ നൽകുക.

∙ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. (അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയും രോഗസംബന്ധമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃകയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.)

∙ ഇത്രയും നൽകിയ ശേഷം സബ്മിറ്റ് നൽകുക

∙ നൽകിയ രേഖകൾ ജില്ലാ തലത്തിൽ പരിശോധിച്ചശേഷം അർഹരായവരെ വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രം, തീയതി, സമയം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കി എസ്എംഎസിലൂടെ അറിയിക്കും.

∙ വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോയ്ന്റ്മെന്റ് എസ്എംഎസ്, ആധാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, അനുബന്ധരോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കണം

English Summary: COVID Vaccination: Those who have serious illness should register with medical certificate and not with Aadhar and insurance