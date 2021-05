വൈകാരികമായി എടുക്കേണ്ട; വ്യക്തിയല്ല, സംവിധാനമാണ് മുഖ്യം: കെ.കെ. ശൈലജ

തിരുവനന്തപുരം∙ മന്ത്രിസഭയിൽ പുതിയ തലമുറ വരുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നു കെ.കെ.ശൈലജ. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും. സ്വതന്ത്രരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് നിയുക്ത മന്ത്രിമാരെന്നും ശൈലജ പറഞ്ഞു.

താൻ മാത്രമല്ല മന്ത്രിപദം ഒഴിഞ്ഞതെന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി കെ.കെ.ശൈലജ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ആരും പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലില്ല. കോവിഡ് പ്രവർത്തനം താൻ മാത്രം നടത്തിയതല്ല. സർക്കാരിന്റെ ടീം വർക്കായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. മന്ത്രിസഭയിൽ താൻ മാത്രമല്ല മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്, മന്ത്രിസഭയാകെ നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാമാരിയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടം ആരോഗ്യമന്ത്രി ഒറ്റയ്ക്കല്ല നയിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളും മന്ത്രിമാരും ചേർന്നാണ് അതു നിർവഹിച്ചത്. അതിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ പങ്കുവഹിച്ചു.

മന്ത്രിസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതിനെ ആരും വൈകാരികമായെടുക്കേണ്ടെന്ന് കെ.കെ. ശൈലജ പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിയായത്. ചെയ്ത കാര്യങ്ങളില്‍ പൂര്‍ണ തൃപ്തിയുണ്ട്. പുതിയ ടീമിന് തന്നേക്കാള്‍ നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം, അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഭംഗിയായി മുന്നോട്ടുപോകും. വ്യക്തിയല്ല, സംവിധാനമാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കെ.കെ.ശൈലജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംഘർഷഭരിതമായ 5 വർഷമായിരുന്നു കടന്നു പോയതെന്നു കെ.കെ.ശൈലജ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ കഴിവിൻറെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടായി. വ്യക്തിക്കല്ല മന്ത്രിസഭയ്ക്കാണ് പിന്തുണ ലഭിച്ചത്. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും സങ്കടം പങ്കുവയ്ക്കുന്നകാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും, ഏതു പ്രശ്നമായാലും അഭിപ്രായ പ്രകടനം വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും കെ.കെ. ശൈലജ പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങൾക്കു സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. എന്നാൽ, പാർട്ടി മന്ത്രിയാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് തനിക്കു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മന്ത്രിമാരോടെല്ലാം സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നുതെന്നും കെ.കെ. ശൈലജ പറഞ്ഞു.

