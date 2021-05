കോവിഡ്: പ്ലാസ്മ തെറപ്പി ഒഴിവാക്കി; ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് ഐസിഎംആർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ചികിത്സാ മാർഗരേഖയിൽനിന്ന് പ്ലാസ്മ തെറപ്പിയെ ഒഴിവാക്കി. പ്ലാസ്മ തെറപ്പി ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഐസിഎംആറിന്റെ നടപടി. കോവിഡ് ഭേദമായവരുടെ രക്തത്തിൽനിന്ന് പ്ലാസ്മ വേർത്തിരിച്ചെടുത്ത് അതിലുള്ള ആന്റിബോഡി രോഗികളിലേക്ക് പകർത്തി നൽകുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ തെറപ്പി.

മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ കോവിഡ് ഭേദമായവരോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മാർഗരേഖ കേന്ദ്രം പുതുക്കിയത്. ഈ ചികിത്സാരീതിയോട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും നേരത്തെ ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്ലാസ്മ തെറപ്പിയുടെ അനിയന്ത്രിത ഉപയോഗം വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Plasma Therapy Dropped As Treatment For COVID-19 By Government Task Force