ഒഎൻജിസി ബാർജ് അപകടം: 22 പേർ മരിച്ചു, 75 പേരെ കാണാതായി

മുംബൈ∙ ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് അറബിക്കടലിൽ ഒഎൻജിസി ബാർജ് മുങ്ങിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 22 പേർ മരിച്ചു. 75 പേരെ കാണാതായി. മുംബൈയിൽനിന്ന് 38 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ ഹീര ഓയിൽ ഫീൽഡിന് സമീപം മുങ്ങിയ ബാർജ് പാപ (പി305)ൽനിന്ന് 188 തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപെടുത്തി.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരിതം വിതച്ച ഗുജറാത്തിലെയും ദിയുവിലെയും പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ‍നീരീക്ഷണം നടത്തി. ഉന, ദിയു, ജാഫറാബാദ്, മഹുവ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആകാശമാർഗം നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. അഹമ്മദാബാദിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗവും ചേർന്നു.

ബുധനാഴ്ച ഉച്ചവരെയുള്ള കണക്കു പ്രകാരം ഗുജറാത്തിലെ 12 ജില്ലകളിലായി 45 പേരാണു മരിച്ചത്. സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിലെ അംറേലി ജില്ലയിൽ മാത്രം 15 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഭാവ്നഗറിലും സോംനാഥിലും എട്ടു പേര്‍ വീതം മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്താത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എൻ‌സിപി രംഗത്തെത്തി. ഗുജറാത്തിലും ദിയുവിലുമെത്തിയ മോദി എന്തുകൊണ്ടാണു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെത്താത്തതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മന്ത്രി പാർട്ടി ദേശീയ വക്താവുമായ നവാബ് മാലിക് ചോദിച്ചു.

