തിരുവനന്തപുരം∙ രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ കെ.കെ. ശൈലജ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിയ പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം മാറില്ലെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവൻ. ശൈലജയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. പാര്‍ട്ടിയുടേത് രാഷ്ട്രീയവും സംഘടനാപരവുമായ തീരുമാനമാണെന്നും വിജയരാഘവന്‍ പറഞ്ഞു. കെ.കെ. ശൈലജയെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രചാരണം ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിജയരാഘവന്റെ പ്രതികരണം.



English Summary: A Vijayaraghavan on campaign for KK Shailaja