കോവിഡ്: വാതിൽ തുറക്കാൻ ലോക രാജ്യങ്ങൾ; ഇന്ത്യ പോരാട്ടം തുടരുന്നു

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗമേല്‍പ്പിച്ച ആഘാതത്തിലാണ് ഇന്ത്യ. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓക്സിജന്‍, വെന്റിലേറ്റര്‍, വാക്സീന്‍ പ്രതിസന്ധികൾ‌ രൂക്ഷമാണ്. ആദ്യ തരംഗത്തിനു ശേഷം പിന്‍വലിച്ച കര്‍ഫ്യൂവും ലോക്ഡൗണുകളും പല സംസ്ഥാനങ്ങളും വീണ്ടും നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങി. കേസുകളുടെ വര്‍ധന കണക്കിലെടുത്ത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കും ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യ കോവിഡിനോട് മല്ലയുദ്ധം നടത്തുമ്പോള്‍, ലോക്ഡൗണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്‍ പിന്‍വലിച്ച് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും. യുഎസും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാന്‍സും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ച രാജ്യങ്ങള്‍:

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സിഡ്‌നി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ, ന്യൂസീലൻഡിൽ നിന്നെത്തിയ മകളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന അമ്മ. (Photo: SAEED KHAN / AFP)

∙ ഓസ്‌ട്രേലിയ - ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് മടങ്ങുന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കുള്ള വിലക്ക് ഓസ്‌ട്രേലിയ വരുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ നീക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍ അറിയിച്ചു. അടുത്ത വര്‍ഷം പകുതിയോടെ രാജ്യാന്തര യാത്ര ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് 29,000 ത്തോളം കോവിഡ് കേസുകളും 900 ഓളം കോവിഡ് മരണങ്ങളുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ബെൽജിയം ലോക്ഡൗൺ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഫേകൾ വീണ്ടും തുറന്നപ്പോൾ. ബ്രസൽസിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം (Photo: FRANÇOIS WALSCHAERTS / AFP)

∙ ബെല്‍ജിയം - പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകള്‍ വേഗത്തിലാക്കുകയും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം 500 ല്‍ താഴെയാകുകയും ചെയ്താല്‍ ജൂണ്‍ 9 മുതല്‍ എല്ലാ ലോക്ഡൗണ്‍ നടപടികളും ലഘൂകരിക്കാന്‍ ബെല്‍ജിയത്തിനു പദ്ധതിയുണ്ട്.

ബ്രിട്ടനിൽ മദ്യശാലകൾ വീണ്ടും തുറന്നപ്പോൾ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലീഡ്‌സിലെ ഹെയർഹിൽസ് ലേബർ ക്ലബിലെ ദൃശ്യം. (Photo: OLI SCARFF / AFP)

∙ ബ്രിട്ടന്‍ - മദ്യശാലകളും റസ്റ്ററന്റുകളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ ഏപ്രില്‍ 12 ന് വീണ്ടും തുറന്നു. സിനിമ, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് തുടങ്ങിയവ ഈ ആഴ്ച വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റസ്റ്ററന്റുകള്‍ക്കും മദ്യശാലകള്‍ക്കുമുള്ള ഒരു മീറ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ ഡിസ്റ്റന്‍സിങ് നിയമം ജൂണ്‍ 21 ന് ഒഴിവാക്കിയേക്കും. രാജ്യാന്തര യാത്രകള്‍ അനുവദിക്കുമെങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍നിന്നും എത്തുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റീന് വിധേയരാകണം.

ഫ്രാൻസിൽ ഒരു റസ്റ്ററന്റിലെ ടേബിളുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നയാൾ. ഫ്രാൻസിൽ ഈയാഴ്ച റസ്റ്ററന്റുകൾ വീണ്ടും തുറക്കും. (Photo: MEHDI FEDOUACH / AFP)

∙ ഫ്രാന്‍സ് - ഈയാഴ്ച കഫേകള്‍, ബാറുകള്‍, റസ്റ്ററന്റുകൾ എന്നിവ വീണ്ടും തുറക്കും. ജൂണ്‍ 30 മുതല്‍ റസ്റ്ററന്റുകളിലിരുന്ന് കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കും. എല്ലാ ഷോപ്പുകളും മ്യൂസിയങ്ങളും തിയറ്ററുകളും ഈയാഴ്ച വീണ്ടും തുറക്കാന്‍ അനുവദിക്കും. ആരോഗ്യ പാസ് ഉള്ള വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ജൂണ്‍ 9 മുതല്‍ വീണ്ടും ഫ്രാന്‍സ് സന്ദര്‍ശിക്കാം.

കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകൻ. പടിഞ്ഞാറൻ ജർമനിയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. നോർത്ത്-റൈൻ വെസ്റ്റ്ഫാലിയയിൽ നിരവധി ഡേ കെയർ സെന്ററുകളും സ്കൂളുകളും ഈ ആഴ്ച വീണ്ടും തുറക്കും. (Photo: INA FASSBENDER / AFP)

∙ ജര്‍മനി - പൂര്‍ണമായും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത, കോവിഡില്‍നിന്ന് മുക്തരായ ആളുകള്‍ക്ക് മേയ് 9 മുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ചു. കര്‍ഫ്യൂകളും ക്വാറന്റീന്‍ നിയമങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു. മൃഗശാലയിലേക്കോ ഷോപ്പിങ്ങിനോ പോകുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് പരിശോധന ഫലം നല്‍കേണ്ടതില്ല. ‘അപകടസാധ്യതയുള്ള’ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് വരുന്നവരൊഴികെ, മേയ് 12 മുതല്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ ഇല്ലാതെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.

ഏഥൻസിലെ ഒരു കഫേയിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ഗ്രീസിൽ േകാവിഡിനെ തുടർന്ന് ടൂറിസം മേഖലയിലേർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയിരുന്നു. (Photo: LOUISA GOULIAMAKI / AFP)

∙ ഗ്രീസ് - മേയ് 3 മുതല്‍ ഗ്രീസില്‍ റസ്റ്ററന്റുകളും ബാറുകളും വീണ്ടും തുറന്നു. മേയ് എട്ടിന് ബീച്ചുകള്‍ തുറന്നു. മേയ് 14 ന് ടൂറിസം മേഖലയും തുറന്നു. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, ബ്രിട്ടന്‍, യുഎസ്, ഇസ്രയേല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള വാക്സിനേഷന്‍ എടുത്തവര്‍ക്കും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാ ഫലം ഉള്ളവര്‍ക്കും രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാം.

ഇറ്റലിയിലെ വൾക്കാനോ തുറമുഖത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ബ്രിട്ടന്‍, ഇസ്രയേല്‍, യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കുമെന്ന് ഇറ്റലി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഉണർവ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ തിരിച്ചുവരവ് നിർണായകമാണെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മരിയോ ഡ്രാഗി പറഞ്ഞിരുന്നു. (Photo: GIANLUCA CHININEA / AFP)

∙ ഇറ്റലി - കോഫി ഷോപ്പുകള്‍, റസ്റ്ററന്റുകൾ, തിയറ്ററുകള്‍ എന്നിവ ഏപ്രില്‍ 26 ന് ഭാഗികമായി വീണ്ടും തുറന്നു. ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ റസ്‌റ്ററന്റുകളില്‍ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ അനുവദിക്കും. കര്‍ശനമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മേയ് പകുതി മുതല്‍ നീന്തല്‍കുളങ്ങളും ജിമ്മുകളും ഘട്ടംഘട്ടമായി വീണ്ടും തുറക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യന്‍, സ്‌കഞ്ചന്‍ സോണ്‍ രാജ്യങ്ങള്‍, ബ്രിട്ടന്‍, ഇസ്രയേല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് വരുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള ക്വാറന്റീന്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കും. എന്നാല്‍ യാത്രയ്ക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ഫലം ആവശ്യമാണ്.

∙ നെതർലൻഡ്‌സ് – ഏപ്രിൽ 28 ന് നെതർലൻഡ്‌സ് രാജ്യവ്യാപകമായി കർഫ്യൂ നീക്കി. പാർക്കുകൾ, മൃഗശാലകൾ, ജിമ്മുകൾ, നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ എന്നിവ ഈയാഴ്ച വീണ്ടും തുറക്കും, ബാറുകളിലും റസ്റ്റോറന്റുകളിലും രാത്രി 8 വരെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. പൊതു ലൈബ്രറികൾ മേയ് 20 ന് തുറക്കും,

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചതിന്റെ ആഘോഷത്തിനായി ആളുകൾ പോളണ്ടിലെ വിസ്റ്റുല നദീതീരത്ത് ഒത്തുകൂടിയപ്പോള്‍. (Photo: WOJTEK RADWANSKI / AFP)

∙ പോളണ്ട് - ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മേയ് 4 ന് തുറന്നു. മേയ് 8 മുതല്‍ ഹോട്ടലുകളിലും മേയ് 15 മുതല്‍ റസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. മേയ് അവസാനത്തോടെ സ്‌കൂളുകളും തുറന്നേക്കും. വിവാഹങ്ങള്‍ പോലുള്ള പരിപാടികള്‍ക്ക് 50 പേരെ അനുവദിക്കും. തിയറ്ററുകള്‍, സാംസ്‌കാരിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ തുറന്നേക്കും. ഇന്‍ഡോര്‍ സ്പോര്‍ട്സ്, നീന്തല്‍ക്കുളങ്ങള്‍ എന്നിവ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വീണ്ടും തുറക്കാന്‍ അനുവദിക്കും.

∙ ഖത്തര്‍ - മേയ് 9 ന് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നാല് ഘട്ടങ്ങളായി നീക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. നടപടി മേയ് 28 ന് ആരംഭിച്ച് ജൂലൈ 30 ന് അവസാനിക്കും.

∙ സൗദി അറേബ്യ - സൗദി അറേബ്യ മേയ് 17 ന് കര, കടല്‍, വ്യോമ അതിര്‍ത്തികള്‍ തുറന്നു.

∙ സ്‌പെയിന്‍ - മേയ് 9 ന് സ്‌പെയിനിലെ മിക്കയിടത്തും കര്‍ഫ്യൂ നീക്കി. മേയ് 20 മുതല്‍ ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് പിസിആര്‍ പരിശോധന വേണമെന്ന നിബന്ധന നീക്കാന്‍ സ്‌പെയിന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു. മേയ് 12 ന് സ്പാനിഷ് സോക്കര്‍ ക്ലബ് മത്സരങ്ങളില്‍ കാണികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കി. ഒരു ലക്ഷം നിവാസികളുള്ള 50 ല്‍ താഴെ കോവിഡ് കേസുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ 5,000 കാണികള്‍ക്ക് മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയും. യൂറോപ്യന്‍ ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ സ്പെയിനിന്റെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിലും 16,000 കാണികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കും.

തുർക്കിയിലെ ഇസ്തംബൂളിൽ ഹാഗിയ സോഫിയ പള്ളിക്ക് സമീപം വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. (Photo: BULENT KILIC / AFP)

∙ തുർക്കി – മേയ് 17 ന് തുർക്കി ലോക്ഡൗൺ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പകൽ യാത്രകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി, വാരാന്ത്യ കർഫ്യൂകൾ ജൂൺ 1 വരെ തുടരും.

ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ബ്രൂക്‌ലിനിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചതിനാൽ ബീച്ചുകളും പാർക്കുകളും സഞ്ചാരികളുടെ വൻ ഒഴുക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. (Photo: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

∙ യുഎസ് - മേയ് 3 ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരവാസികള്‍ക്ക് ബാറിനകത്തിരുന്ന് മദ്യപിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കി. ജൂലൈ 3 ന് നഗരം വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് മേയര്‍ ബില്‍ ഡി ബ്ലാസിയോ പറഞ്ഞു. ഫ്ലോറിഡ ഗവര്‍ണര്‍ റോണ്‍ ഡിസാന്റിസ് മേയ് 3ന് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രാദേശിക ഉത്തരവുകളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓര്‍ഡറില്‍ ഒപ്പിട്ടു. ന്യൂയോര്‍ക്ക്, ന്യൂജഴ്‌സി, കണക്റ്റിക്കട്ട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ മേയ് 19 മുതല്‍ റീട്ടെയില്‍ സ്റ്റോറുകള്‍, ഭക്ഷ്യ സേവനങ്ങള്‍, ജിമ്മുകള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ളയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നത് ഒഴികെ ജൂണ്‍ 15 ന് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കാന്‍ വിര്‍ജീനിയ പദ്ധതിയിടുന്നു. ജൂലൈ ഒന്നിനകം എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കംചെയ്യാന്‍ മിനസോട്ട പദ്ധതിയിടുന്നു. 16 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ 70% ആള്‍ക്കാര്‍ക്കും വാക്സിനേഷന്‍ ലഭിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കും.

English Summary: Back to pubs, gyms and movies: plotting the road back to normal