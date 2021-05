ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഡ് വാക്‌സീനു കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കമ്പനികള്‍ക്കു വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള ലൈസന്‍സ് നല്‍കണമെന്ന് കേന്ദ്രഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി. പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള നേതാക്കള്‍ മുമ്പ് ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആവശ്യത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് മുതിര്‍ന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ഗഡ്കരിയുടെ പ്രസ്താവന.



വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യതയേക്കാള്‍ ഏറെ കൂടുതലാണ് ആവശ്യകത എങ്കില്‍ അതു പ്രശ്‌നത്തിനിടയാക്കുമെന്നു ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. ഒരു കമ്പനി എന്നതിനു പകരം പത്തു കമ്പനികള്‍ക്കു വാക്‌സീന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ലൈസന്‍സ് നല്‍കണം. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഇത്തരത്തില്‍ വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മൂന്നോ നാലോ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. രാജ്യത്തു വിതരണം ചെയ്തതിനു ശേഷം അധികമുണ്ടെങ്കില്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുമാകും. 15-20 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇതു ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. വാക്‌സീന്‍ ക്ഷാമം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഇതാണു പോംവഴിയെന്നും സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുമായുള്ള വിര്‍ച്വല്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. ഉത്പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനായി വാക്‌സീന്‍ ഫോര്‍മുല കൂടുതല്‍ കമ്പനികളുമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും സമാനമായ ആവശ്യം മുമ്പ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ഗഡ്കരിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ കടുത്ത വിമര്‍ശനവുമായി മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്‌റാം രമേശ് രംഗത്തെത്തി. ഏപ്രില്‍ 18ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മന്‍മോഹന്‍സിങ് ഇതേ ആവശ്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഗഡ്കരിയുടെ ബോസ് അത് ചെവിക്കൊള്ളാന്‍ തയാറായില്ലെന്നും ജയ്‌റാം രമേശ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

18 വയസിനു മുകളിലുളളവര്‍ക്കുള്ള വാക്‌സിനേഷന്‍ മേയ് 1 മുതല്‍ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വാക്‌സീന്‍ ക്ഷാമം മൂലം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദൗത്യം തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനം പേര്‍ക്കു മാത്രമേ (141 ദശലക്ഷം) ഒരു ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. നാല് കോടി പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രണ്ട് ഡോസും നല്‍കിയത്.

English Summary: Union Minister Nitin Gadkari has said more companies should be given the license to manufacture anti-Covid shots.