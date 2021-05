അടുത്ത ചുഴലിക്ക് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു; കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകും

തിരുവനന്തപുരം∙ കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയിൽ സൂപ്പർ ചുഴലിക്കാറ്റായി ദുരിതം വിതച്ച അംഫാന്റെ ഓർമയുണർത്തി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വീണ്ടുമൊരു ചുഴലി രൂപമെടുക്കുന്നു. തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോടു ചേർന്നുള്ള ആൻഡമാൻ കടലിൽ 22–ാം തീയതിയോടെ രൂപം കൊള്ളുന്ന ന്യൂനമർദം 25–ാം തീയതിയോടെ യാസ് എന്ന പേരിലുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

ന്യൂനമർദസാധ്യത നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതു ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുള്ള സാധ്യത കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ് ഇന്നാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ താപനില 1 മുതൽ 2 ഡിഗ്രി വരെ വർധിച്ചതാണ് ചുഴലിക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ സാധാരണ കേരളം ഉൾപ്പെടാറില്ല. പക്ഷേ, ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തിൽ മഴയും കാറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തവണയും മഴ കനക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അതിന്റെ ചുവടു പിടിച്ച് കാലവർഷവും നേരത്തെ എത്തിയേക്കാം.

മേയിലെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ

വേനൽക്കാലത്തും (മാർച്ച്‌ -മേയ്‌ ), തുലാവർഷക്കാലത്തും (ഒക്ടോബർ -ഡിസംബർ ) ആണ് അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കൂടുതലും രൂപമെടുക്കാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 130 വർഷത്തിനിടെ ഇതുവരെ 91 ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടായത് മേയ് മാസത്തിലാണ്. ഇതിൽ 63 എണ്ണം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും 28 എണ്ണം അറബിക്കടലിലുമാണ്.

കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തെ (1990-2020) മേയ് മാസങ്ങളിലെ കണക്കു പ്രകാരം അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൽക്കടലിലുമായി ആകെ 22 ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ 14 എണ്ണം ബംഗാൾ ഉൽക്കടലിലും 8 എണ്ണം അറബിക്കടലിലുമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയ് 16 മുതൽ 21 വരെയാണ് അംഫാൻ സൂപ്പർ ചുഴലി വീശിയത്. മണിക്കൂറിൽ 222 കിലോമീറ്ററിനു മുകളിൽ വരെ അംഫൻ വേഗമാർജിച്ചു. അറബിക്കടലിൽ ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനു പിന്നാലെയാണ് ഇത്തവണ യാസിന്റെ വരവ്.

മുല്ലപ്പൂവാകുമോ യാസ്

പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ യാസ് എന്ന വാക്കിനർഥം മുല്ലപ്പൂവെന്നാണ്. ഒമാൻ നൽകിയ പേരാണ് യാസ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ സമീപകാലത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ യാസ് മുല്ലപ്പൂ പോലെ സൗരഭ്യം പടർത്താനല്ല, മറിച്ച് കരയിലെത്തി നാശം വിതയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണു കൂടുതലെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ചുഴലിയുടെ സഞ്ചാരപഥം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ഒഡീഷ, പശ്ചിമബംഗാൾ തീരങ്ങൾ വഴി കരയിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയാണു കൂടുതൽ.

ഇത്തവണയും കൂടുമോ ചുഴലികൾ?

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. പ്രതിവർഷം ശരാശരി 4 ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ എന്ന കണക്കിൽ നിന്ന് 7 വരെയായാണ് വർധന. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങൾക്കിടെ 20 ചുഴലിക്കാറ്റുകളുണ്ടായി. ഇതിൽ 10 എണ്ണം അറബിക്കടലിലും 10 എണ്ണം ബംഗാ‍ൾ ഉൾക്കടലിലുമായിരുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം തീവ്രതയും സമീപകാലത്തായി വർധിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടെയുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ

2020

അംഫാൻ (മേയ് 16–21)– ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

നിസർഗ (ജൂൺ 1–4)–അറബിക്കടൽ

ഗതി (നവംബർ 22–23)–അറബിക്കടൽ

നിവാർ (നവംബർ 24–26)–ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

ബുറെവി (നവംബർ 30–ഡിസം 5)–ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

2019

പാബുക് (ജനുവരി 4–8)–ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

ഫാനി (ഏപ്രിൽ 26–മേയ് 4)–ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

വായു (ജൂൺ 10–17)–അറബിക്കടൽ

ഹിക്ക (സെപ്റ്റംബർ 22–25)–അറബിക്കടൽ

ക്യാർ (ഒക്ടോബർ 25–നവം 3)–അറബിക്കടൽ

മഹാ (ഒക്ടോ 30–നവം 7)–അറബിക്കടൽ

ബുൾബുൾ (നവം 7–11)–ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

പവൻ (ഡിസം 5–7)–അറബിക്കടൽ

2018

സാഗർ (മേയ് 16–20)– അറബിക്കടൽ

മേകുനു (മേയ് 21–27)–അറബിക്കടൽ

ദായി (സെപ്റ്റം 19–22)–ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

ലുബാൻ (ഒക്ടോ 6–5)‍–അറബിക്കടൽ

തിത്‌ലി (ഒക്ടോ 10–13)–ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

ഗജ (നവം 10–19)–ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

ഫെത്തായി (ഡിസം 13–18)–ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ

English Summary: cyclone forming in bay of bengal, Kerala will get heavy rain