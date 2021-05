ഗാസയിൽ റോക്കറ്റ് വർഷിച്ച് ഇസ്രയേൽ; സഹായസാമഗ്രികൾ കടത്തിവിടാൻ അനുമതി

ജറുസലേം∙ ഇസ്രയേൽ - പലസ്‌തീൻ സംഘർഷത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ ഗാസയിൽ റോക്കറ്റ് വർഷിച്ച് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം. ഇതിനിടെ കൂട്ടസമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത ഹമാസ് പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ ആയിരങ്ങൾ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. റമല്ലാ, ഹെബ്രോൺ എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണു പ്രതിഷേധം നടന്നത്. ഇതോടെ വെസ്റ്റ്ബാങ്ക് ഭാഗികമായി അടച്ചിടാൻ ഇസ്രായേൽ തീരുമാനിച്ചു. 45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞയാളുകൾക്കും വർക് പെർമിറ്റ് കൈവശമുള്ള പലസ്‌തീൻ ജനങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രവേശന ഇളവുകൾ നൽകിയത്.

ഇതിനിടെ ഗാസയിലെ ഒൻപത് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് സൈറ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ഇസ്രയേൽ അവകാശപ്പെട്ടു. സംഘർഷത്തിൽ ഇതുവരെ 217 ഗാസാ നിവാസികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 58,000 ആളുകൾ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് അഭയാർഥി ക്യാംപുകളിൽ കഴിയുന്നു.

ഇതിനിടെ സഹായസാമഗ്രികളുമായി വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന ട്രക്കുകൾ ഇസ്രയേൽ ഗാസയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു. സംഘർഷം തുടങ്ങിയതിനുശേഷം ഇതാദ്യമാണ് പ്രവേശന അനുമതി നൽകിയത്.



English Summary: Israeli jets pound Gaza as rocket fire resumes and Palestinians hit streets to protest