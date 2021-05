തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഎം പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററാകും. നിലവിലെ ചീഫ് എഡിറ്റർ പി. രാജീവ് മന്ത്രിയാകുന്നതിനെ തുടർന്നാണു ചുമതലമാറ്റം. വ്യവസായ, നിയമ വകുപ്പുകളാണ് പി. രാജീവിന് ലഭിക്കുക. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവധിയെടുത്തിരുന്നു.

English Summary: Kodiyeri Balakrishnan will be new chief editor of Deshabhimani daily