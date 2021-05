700 കോടി ചെലവിട്ട് സ്പുട്നിക് വാക്സീൻ വാങ്ങാൻ മുംബൈ; കോവിഡിനെ തുരത്തും

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം നേരിടാൻ 10 ദശലക്ഷം സ്പുട്നിക് വാക്സീൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ നഗരമായ മുംബൈയിലെ എല്ലാ താമസക്കാർക്കും രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ കുത്തിവയ്പ് നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

വിദേശത്തുനിന്നു വാങ്ങുന്ന ഒരു കോടി വാക്സീനായി ഏകദേശം 700 കോടി രൂപ ചെലവാകുമെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നതെന്നു മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണർ ഇക്ബാൽ സിങ് ചഹാൽ ബ്ലൂംബർഗ് ടിവിയോടു പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ മൂന്നാം തരംഗത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേഗത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പടരുന്നതിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമാണു മുംബൈ എന്ന ആക്ഷേപം മറികടക്കുകയും കൂട്ട വാക്സിനേഷന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. രാജ്യത്തെ നിർമാതാക്കൾ ആവശ്യമായ അളവ് വിതരണം ചെയ്യാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വേളയിൽ, വാക്സീൻ ഇറക്കുമതിക്കു സ്വതന്ത്രമായി ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ നഗരമാണു മുംബൈ.



‘ഞങ്ങൾക്ക് 15 ദശലക്ഷം വാക്സീൻ ഷോട്ടുകൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ പേർക്കും വാക്സിനേഷൻ നൽകാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മൂന്നാം തരംഗം വരുന്നതു തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്’– ചഹാൽ പറഞ്ഞു. 18-45 പ്രായമുള്ളവർക്കു നൽകാൻ 10 ദശലക്ഷം, 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് 5 ദശലക്ഷം ഷോട്ടുകളുമാണു നഗരത്തിനു വേണ്ടത്.



