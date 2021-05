ടൗട്ടെ: ഗുജറാത്തിന് 1000 കോടി അടിയന്തര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശം വിതച്ച ഗുജറാത്തിന് അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1000 കോടി രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചുഴലിക്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ചുഴലിക്കാറ്റ് സാരമായി ബാധിച്ച ഗുജറാത്തിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ദിയുവിലെയും പ്രദേശങ്ങളിൽ മോദി വ്യോമ നിരീക്ഷണം നടത്തി. ദുരിതാശ്വാസ, പുനരധിവാസ നടപടികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി അഹമ്മദാബാദിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യോഗത്തിൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.



ഗുജറാത്തിലെ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കണക്കാക്കാൻ കേന്ദ്രം പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്നും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ സഹായം നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി.



ഗുജറാത്തിനെ കൂടാതെ മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, കർണാടക, ഗോവ, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ദാമൻ, ദിയു എന്നിവിടങ്ങളിലും ടൗട്ടെ കനത്ത നാശം വിതച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ മാത്രം 45 പേർക്കാണു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ചുഴലിക്കാറ്റു മൂലം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരോടെല്ലാം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മോദി, കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



