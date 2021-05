ആർസിസി രോഗികൾക്ക് വീട്ടിൽ മരുന്നെത്തിക്കാൻ അഗ്നിശമന സേന

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ആർസിസിയിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ചികിത്സ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ അഗ്നിശമന സേനയുടെ സഹായത്തോടെ വീടുകളിൽ മരുന്ന് എത്തിക്കുമെന്ന് റീജിയനൽ കാൻസർ സെന്റർ( ആർസിസി). ഇതിനായി രോഗികൾ ജില്ലകളിലെ അഗ്നിശമന സേനയുടെ ഓഫിസുകമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ആർസിസി വാർത്താകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

ക്ഷേമപെൻഷനുകളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ മരുന്നുകൾക്ക് പണം നൽകേണ്ട. മറ്റുള്ളവർ മരുന്നിന്റെ വില ആർസിസി അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ചതിന്റെ രസീത് ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക വാട്സാപ് നമ്പറിൽ അയയ്ക്കണം. അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും വാട്സാപ് നമ്പറും അഗ്നിസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രോഗികൾക്ക് നൽകുമെന്നും ആർസിസി അറിയിച്ചു.



English Summary : RCC to provide medical help to patients at home with the help of Kerala fire force