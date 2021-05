തിരുവനന്തപുരം∙ പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലെ ജനപങ്കാളിത്തം കുറയ്ക്കണമെന്ന് സിപിഎമ്മിലും ആവശ്യം. ചടങ്ങ് പരമാവധി ചുരുക്കണമെന്ന് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി. ജയരാജന്‍ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ചടങ്ങിൽ 500 പേർ പോലും എത്തില്ലെന്നും 500 കസേരകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നു മാത്രമാണെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Should curtail number of people in oath ceremony: MV Jayarajan