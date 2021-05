‘മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം’; നാരദ കേസിൽ മമതയെ കക്ഷിയാക്കി സിബിഐ

കൊൽക്കത്ത ∙ നാരദ കൈക്കൂലി കേസിൽ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയെ കക്ഷി ചേർത്ത് സിബിഐ. നാരദ കേസ് സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിൽ സിബിഐ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണു മമത ബാനർജിയെയും നിയമമന്ത്രി മൊലോയ് ഘട്ടക്കിനെയും കക്ഷികളാക്കിയത്.

കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തൃണമൂൽ മന്ത്രിമാരായ സുബ്രത മുഖർജി, ഫിർഹാദ് ഹക്കീം, എം‌എൽ‌എ മദൻ മിത്ര, കൊൽക്കത്ത മുൻ മേയർ സോവൻ ചാറ്റർജി എന്നിവർക്കു സിബിഐ കോടതി നൽകിയ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായവരുടെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തെ തുടർന്നു കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും സിബിഐ പറയുന്നു.



സംസ്ഥാനത്തെ നിയമമന്ത്രി പ്രതികളെ ഹാജരാക്കിയ കോടതിയിൽ ജനക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പം വന്നു. അറസ്റ്റിലായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ നിരവധി അനുയായികൾ നിസാം പാലസ് പ്രദേശത്തെ സിബിഐ ഓഫിസിലെത്തി ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനായി പുറത്തു പോകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.



തൃണമൂൽ എംപിയും അഭിഭാഷകനുമായ കല്യാൺ ബാനർജിയെയും കക്ഷിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിബിഐ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ മമത ധർണയിരുന്നത് അസാധാരണമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെന്നും ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രാജേഷ് ബിൻഡാൽ, ജസ്റ്റിസ് അരിജിത് ബാനർജി എന്നിവർ മുൻപാകെ സിബിഐയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത അറിയിച്ചു.



English Summary: 'Terror Created by Mamata's Presence': CBI Tells Court as Bengal CM, Minister Become Party in Narada Case Plea