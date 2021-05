പ്രതിച്ഛായ മുഖ്യം! ബിബിസി മോഡൽ ചാനൽ തുടങ്ങാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രസർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ്, പൗരത്വ നിയമം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ വിമർശനം പതിവായതോടെ സ്വന്തം വീക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ബിബിസി മാതൃകയിൽ ചാനൽ ആരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുന്നു. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിങ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്ന വിമർശനം കേന്ദ്രസർക്കാർ പതിവായി നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. രാജ്യാന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് എന്തെന്നും ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിക്കാനുമാണ് ലക്‌ഷ്യം.

രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌ സഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രസാർ ഭാരതി. ഇതിനായി ടെൻഡർ വിജ്ഞാപനം തയ്യാറായി. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്ന നിർദേശം പത്ത് വർഷത്തിൽ ഏറെയായി പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പ്രസാർഭാരതി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര പ്രേക്ഷകരോട്‌ ഇന്ത്യയുടെ കഥ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശബ്ദത്തിൽ പറയുകയാണ് ചാനലിലൂടെ ലക്‌ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്യൂറോകൾ തുറക്കാനാണ് പദ്ധതി. 24 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ലോകസർവീസ് സ്ട്രീമുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖ ഒരുക്കുന്ന ചുമതല കൺസൽട്ടൻസികൾക്ക് നൽകി. ഡിഡി ഇന്ത്യ ഉള്ളടക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തി ആഗോളവാർത്താസർവീസ് തുടങ്ങുന്നതിനും പ്രസാർഭാരതി പദ്ധതിയിടുന്നു. പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ 2021 മാർച്ചിൽ അംഗീകാരം നൽകിയതായി പ്രസാർഭാരതി സിഇഒ ശശി ശേഖർ വെമ്പതി പറഞ്ഞു.



