ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ജൂലൈയോടെ കുറയും; വിദഗ്ധ സമിതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡിന്‍റെ രണ്ടാം തരംഗം ജൂലൈയോടെ കുറഞ്ഞേയ്ക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി. മൂന്നാം തരംഗം ആറു മുതല്‍ എട്ടുമാസത്തിനുള്ളില്‍‌ ഉണ്ടാകാമെന്നും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴില്‍ രൂപീകരിച്ച മൂന്നംഗ വിദഗ്ധ സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. മേയ് അവസാനത്തോടെ പ്രതിദിന കേസുകള്‍ ഒന്നര ലക്ഷമായി കുറയും. ജൂണ്‍ അവസാനത്തോടെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ 20,000 ആകും.



ഡൽഹി, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടാതെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, ജാർഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാൻ, കേരളം, സിക്കിം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലും കോവിഡ് കേസുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐഐടി കാൻപുരിലെ പ്രൊഫസർ മനീന്ദ്ര അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെ ആൾക്കാർ പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിച്ചതിനാൽ മൂന്നാം തരംഗം ധാരാളം പേരെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Covid second wave to end in July, third wave after 6 months: Govt panel