‘ചിലരെ പേടിച്ചു തീരുമാനം മാറ്റുന്നതല്ല ഇടത് രീതി; എന്റെ തോൽവി പാലായുടെ നഷ്ടം’

‘അഹങ്കാരിയാണെന്നുൾപ്പെടെ അപവാദം എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിച്ചോട്ടെ, എനിക്കു സങ്കടമില്ല, നിലപാടുകൾ സത്യസന്ധമായിരുന്നുവെന്നും ധർമമുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും കാലം തെളിയിക്കുംവരെ അത് കേൾക്കാൻ ഞാനും തയാറാണ്...’ – പറയുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. എടുത്ത സാഹസികമായ നിലപാടുകൾ തെറ്റിയില്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണ് ജോസ് കെ.മാണിയുടെ ജീവിതത്തിലും കേരള കോൺഗ്രസിലും പിന്നെ സംഭവിച്ചത്. ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) നേട്ടം കൊയ്തെങ്കിലും അമരക്കാരൻ കളത്തിനു പുറത്താണെന്നത് പാർട്ടിയിൽ അത്ര നല്ലതുമല്ല. സത്യത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ലഭിച്ച മൂന്നാംസ്ഥാനം അഭിമാനത്തിനപ്പുറം ജീവശ്വാസത്തിനും തുല്യമാണ്.

സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തും ലൈഫ് മിഷനിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടിവന്നപ്പോഴാണ് സിപിഎമ്മിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വല്ലാത്ത ആശ്വാസമായി കേരള കോൺഗ്രസ് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്കെത്തുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഇടതു പ്രവേശനമെന്നതിനേക്കാൾ ആ പ്രവേശന സമയത്തെയാണ് സിപിഎമ്മും പിണറായി വിജയനും വിലകൽപിച്ചത്. പാർട്ടിയും മന്ത്രിസഭയും കേന്ദ്രഏജൻസികളുടെ നീക്കങ്ങളിൽ പതറി നിൽക്കുമ്പോൾ സമർഥമായ നീക്കമാണ് പിണറായി വിജയൻ–ജോസ് കെ. മാണി കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെയുണ്ടായത്. അതീവ രഹസ്യമായി നേരത്തെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയത് സിപിഎമ്മിന്റെ കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.എൻ.വാസവനും. രാഷ്ട്രീയ അകത്തളങ്ങളിൽ സംശയം നിറഞ്ഞെങ്കിലും ജോസ് കെ.മാണി കടന്നുപോയത് വലതു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മുറിപ്പാടുണ്ടാക്കിയാണ്. ഒപ്പം മറ്റു േകരള കോൺഗ്രസുകളെയെല്ലാം അപ്രസക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

പി.ജെ.ജോസഫ് പാർട്ടിയിലുണ്ടാക്കിയ പിളർപ്പ്, പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നവും പേരിലും ഉണ്ടായ തർക്കങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ വിജയത്തിനായി നിയമവഴി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനിടെ കെ.എം.മാണി ഉയർത്തിയെടുത്ത കേരള കോൺഗ്രസിനെ ശത്രുആക്രമണങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും പുനർനിർമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. മറ്റൊരു മുൻനിര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോലെയല്ല, കേരള കോൺഗ്രസിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനവും പാളാൻ പാടില്ല. വാഴാനും വീഴാനും ഒറ്റ തീരുമാനം മതി.

ജോസ് കെ.മാണിക്ക് യുഡിഎഫിൽനിന്നുതന്നെ തിരിച്ചടികളുമുണ്ടായി. ജോസ് കെ. മാണിയുടെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ‘അടുത്തുണ്ടാകുമെന്നു കരുതിയ യുഡിഎഫിലെ പലരും ചതിച്ചു. പിടിച്ചുകയറ്റേണ്ടവർ ചവിട്ടിവീഴ്ത്താനും മടിച്ചില്ല. മിതത്വവും പ്രായോഗികതയും കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിവേണം ഇൗ ഘട്ടം കടന്നുപോകാൻ എന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. അതു ഞാൻ പഠിച്ചത് പിതാവായ കെ.എം.മാണിയിൽ നിന്നു തന്നെയാണ്– ജോസ് പറയുന്നു. ഇടതുപ്രവേശനം നടന്നാലും വിലപേശൽ യുഡിഎഫിൽ നടന്നതുപോലെ നടക്കില്ലെന്നു നന്നായി അറിയാമായിരുന്ന ജോസ് കെ.മാണി പക്ഷേ വിലപേശലിൽ കുറവൊന്നും വരുത്തിയില്ലെന്ന് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ തെളിയിച്ചു.

പല തട്ടിൽ പല നേതാക്കളുമായി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ച നടന്നു. ‘രാത്രി രണ്ടുവരെ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ഞാൻതന്നെ ഇരുന്നു. അല്ലാതെ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാകില്ലായിരുന്നു. അതു പക്ഷേ തന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും അനുഭവമില്ലാത്തതുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ചർച്ചയിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നെറിയുള്ളതായിരുന്നു പലപ്പോഴും ആശ്വാസമാകുന്നതായിരുന്നു.’– ജോസ് പറയുന്നു.

രണ്ടിലക്കൂട്ട്: പാലായിൽ എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെത്തിയപ്പോൾ. പാലായിലെ സ്ഥാനാർഥി ജോസ് കെ. മാണി, കടുത്തുരുത്തിയിലെ സ്ഥാനാർഥി സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്, എന്നിവർ സമീപം. ചിത്രം: ഹരിലാൽ∙മനോരമ.

യുഡിഎഫിലെ ചർച്ചകൾ പാലായിലേക്കു വരുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കെഎം.മാണി ഇരിക്കുന്നിടമായിരുന്നു ചർച്ചാ കേന്ദ്രം. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോൾ ചർച്ചയിലെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീടത് യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കേരള കോൺഗ്രസിനു നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇടതുമുന്നണിയിലെ ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും കൃത്യമാണ്. അണുവിട മാറില്ല. സിപിഎമ്മിന്റെ നിലപാട് അവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നിലപാട് നമ്മൾക്കും പറയാൻ കഴിയും. തീരുമാനത്തിൽ യുക്തിയുമുണ്ടാകും. ചിലരെ പേടിച്ച് തീരുമാനം മാറ്റുന്ന രീതി അവിടെയില്ല. തീരുമാനം ഒന്നേയുള്ളു– ജോസ് കെ.മാണി തന്റെ ഇടത് അനുഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ.

യുഡിഎഫിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ഒരു മുന്നണിയിലേക്കുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രനിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ചലനമില്ലാത്ത ചില നീക്കങ്ങൾ ജോസ് കെ.മാണി സിപിഎമ്മുമായി നടത്തിയെന്നു വേണം അനുമാനിക്കാൻ. പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മാത്രമറിയുന്ന നീക്കങ്ങൾ. മാധ്യമങ്ങളുടെ റഡാറിൽപ്പെടാത്ത ആ നീക്കങ്ങൾ പിണറായി വിജയനുമായി നേരിട്ടു തന്നെയായിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് കൃത്യമായി ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശനം. തീപിടിച്ച വീട്ടിലേക്ക് പെട്രോളുമായി കയറിപ്പോകുന്ന ജോസ് കെ.മാണിയെന്നു പോലും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഒപ്പമുള്ളവരും നെറ്റിചുളിച്ചു. ചിലർ യുഡിഎഫിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി.

തീരുമാനം പാളിയോ എന്ന് അടുപ്പക്കാർ പോലും രഹസ്യമായി ചോദിച്ചു. പീന്നീട് വന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീരുമാനം ശരിയെന്നു തെളിഞ്ഞു. പുതുപ്പള്ളിയിലുൾപ്പെടെ കേരള കോൺഗ്രസ് മുന്നേറ്റം നടത്തി. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തി സിപിഎമ്മിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസ് കെ.മാണി വന്നതു നേട്ടമാണോ നേട്ടമല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇടതുമുന്നണിയിലും വലതുമുന്നണിയിലും ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ സിപിഎം തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു, കേരള കോൺഗ്രസിനെ കൂടെ നിർത്തണം. അത് തുടർഭരണത്തിന് ഉതകും.

പാലാ കരിങ്ങോഴയ്ക്കൽ വീട്ടിലെത്തിയ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ. മാണിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. നിഷ ജോസ് കെ.മാണി, റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ മക്കളായ ആൻമരിയ, അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർ സമീപം.

അതുകൊണ്ട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിലപേശലിനും പിന്നാക്കം പോകേണ്ടിവന്നില്ല ജോസ് കെ.മാണിക്കും പാർട്ടിക്കും. യുഡിഎഫിന്റെ സമയത്ത് പി.ജെ.ജോസഫ് കൂടിയുള്ളപ്പോൾ കിട്ടിയത് 15 സീറ്റാണ്. 11 സീറ്റ് കെ.എം.മാണിയുടെ വിഭാഗത്തിനും 4 എണ്ണം പി.ജെ.ജോസഫ് പക്ഷത്തിനും. ഇടതുമുന്നണിയിലെത്തിയപ്പോഴും കണക്കിൽ 1 കൂടുതലാണ് കിട്ടിയത് കേരള കോൺഗ്രസിന്. അത് ജോസ് കെ.മാണിക്കു മുൻതൂക്കം കിട്ടുന്ന തീരുമാനമായി എന്ന് രാഷ്ട്രീയവിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.

കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ വരവ് ഇടതുമുന്നണിക്കു ചെറിയ നേട്ടമല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇടതുസാധ്യതകളെ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തി. 2.5 ശതമാനത്തോളം വോട്ട് യുഡിഎഫിന്റെ അടിത്തറയുള്ള മധ്യകേരളത്തിൽനിന്നും ഇടതുമുന്നണിയിലേക്കെത്തിയെന്നുതന്നെയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ. കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ജോസ് കെ.മാണി ഒരു പാലവുമായെന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധരുമുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ആ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ അംബാസഡറെ കണ്ടെത്തിയെന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ അവകാശവാദത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ആദ്യമുണ്ട്. ചില രാഷ്ട്രീയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അതിനപ്പുറം കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസ്കതി ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ജോസ് കെ.മാണിക്കു സാധിച്ചന്നു വിലയിരുത്തുന്നവരുമുണ്ട്.

പാലായിലെ തോൽവി

മത്സരിച്ച 12 സീറ്റിൽ 5ൽ ജയിക്കുമ്പോൾ കേരളകോൺഗ്രസിനെ ഞെട്ടിച്ചാണ് പാലായിലെ തോൽവി. പാലായ്ക്ക് അഞ്ചുവർഷം വികസനത്തിൽ പിന്നാക്കം പോകേണ്ടിവന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് എന്ന് ജോസ് കെ.മാണി പറയുമ്പോൾ പാലായിലെ തോൽവി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിനു പറയാനുണ്ട്. ‘കടുത്തുരുത്തിയിൽ മത്സരിക്കാം എന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. എനിക്കറിയാം കടുത്തുരുത്തിയിൽ എനിക്ക് വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കാനാകുമെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്താൽ അത് പാർട്ടിയുടെ ബാക്കി സീറ്റുകളിലെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കും. ആ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രചാരണം. അതിനെ നേരിടാൻ ഞാൻ പാലായിൽ തന്നെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു– ജോസ് കെ.മാണി പറയുന്നു.

മാണി സി കാപ്പനും ജോസ് കെ. മാണിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ.

പാലായിൽ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് പതിനയ്യായിരമാണു മറിഞ്ഞത്. മുത്തോലി പഞ്ചായത്തിൽതന്നെ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. പിണറായി വിജയന് ഒപ്പം നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപി തന്നെ തോൽപിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നാണ് പിന്നീട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്റെ തോൽവി എന്റെ നഷ്ടമല്ല, പാലായുടേതാണ്. പക്ഷേ പാർട്ടിയുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാനും പിതാവിനെ മനസിൽ ധ്യാനിച്ച് ഞാനെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിയില്ലെന്നും തെളിയിക്കാനായി. പാലായിലെ തോൽവിക്കു പിന്നിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും ചിലർ മെനഞ്ഞെടുത്തു. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അസൂയയ്ക്കു പ്രതികാര ഭാവം കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി പലതും ഒത്തു ചേർന്നു. എനിക്കെതിരെ അപവാദം മെനഞ്ഞു. അറിയുന്നവർ പോലും അതു തിരുത്തിയില്ല. കാലം െതളിയിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്താണെന്ന്... – ജോസ് കെ.മാണി പറയുന്നു.

കേരള കോൺഗ്രസിനെ പുറത്താക്കാൻ വെമ്പൽകൊണ്ട കോട്ടയത്തെ കോൺഗ്രസിനെ ചില നേതാക്കളുടെ ഗതി ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ...ആ കഥകൾ പിന്നീട് കാലം തെളിയിക്കും. ഞാൻ കാത്തിരിക്കും. എനിക്ക് തിടുക്കമില്ല. രാഷ്ട്രീയമാണ്. എക്കാലവും അസത്യത്തിനും അപവാദങ്ങൾക്കും ആയുസ്സുണ്ടാകില്ല– ജോസ് കെ.മാണി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിനു പുറത്തു ചർച്ച വേറൊന്നാണ്. എപ്പോഴാണ് അടുത്ത പിളർപ്പ്? റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നതയെത്രയുണ്ട്? ജോസ് കെ. മാണിയും റോഷി അഗസ്റ്റിനും എവിടെ വരെ യോജിച്ചുപോകുമെന്നൊക്കെയാണ് ചർച്ച. ഈ ചർച്ച തുടരും. കാരണം ഇതു കേരള കോൺഗ്രസാണ്.

