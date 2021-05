കണ്ണൂർ∙ കഴിഞ്ഞ പിണറായി ഭരണ കാലത്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ പാർട്ടിയുടെ പിടി അയഞ്ഞപ്പോഴാണു സ്വപ്നയും സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഫിസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വിവാദങ്ങളുണ്ടായത്. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റതോടെയാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായത്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ ഈ തിരിച്ചറിവ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം കെ.െക.രാഗേഷിനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച് ഓഫിസിന്റെ ചുമതല നൽകാനുള്ള തീരുമാനം അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിർണായകവുമാണ്.

ഏൽപിച്ച ചുമതലയിലെല്ലാം കഴിവു തെളിയിച്ച യുവ നേതാവ് എന്നതു മാത്രമല്ല രാഗേഷിന്റെ പ്രത്യേകത, പിണറായി വിജയന്റെ വിശ്വസ്തൻ എന്നതുമാണ്. പി.രാജീവനു ശേഷം, ഒരു രാജ്യസഭാംഗത്തിനു തുടർച്ച നൽകണമെന്നു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു കെ.കെ.രാഗേഷിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ രാഗേഷിന്റെ അടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തം എന്തായിരിക്കണമെന്നു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ തുടർഭരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒപ്പം കൂട്ടുകയായിരുന്നു. ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനും പാർട്ടിക്കുമിടയിലെ പാലമായിരിക്കും കെ.കെ.രാഗേഷ്.

തിളങ്ങിയ പാർലമെന്റേറിയൻ

വിജയത്തിന്റെ വില ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്നതു പരാജിതനാണെന്നു പറയും. അതു രാഗേഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാണ്. പരാജയത്തെ എങ്ങനെ വിജയമാക്കി മാറ്റാനാകുമെന്നു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2009ൽ കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കെ.സുധാകരന്റെ എതിരാളിയായിരുന്നു കെ.കെ.രാഗേഷ്. എസ്എഫ്ഐയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചതിനുശേഷമായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ സ്ഥാനാർഥിയായത്. എന്നാൽ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുധാകരനോടു തോറ്റു. എൽഡിഎഫിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണു നഷ്ടമായത്. എന്നാൽ തോൽവി എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന പഠനമായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ഏറെക്കാലം.

2014ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി.കെ.ശ്രീമതിയെ പാർട്ടി സുധാകരനെതിരെ മത്സരിപ്പിച്ചപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചുമതല ഏൽപിച്ചതു കെ.കെ.രാഗേഷിനെ. പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതിനകം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന രാഗേഷ്, യുഡിഎഫിന്റെ ഓരോ കരുനീക്കങ്ങളും പ്രതിരോധിച്ചു പി.കെ.ശ്രീമതിക്കുവേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങി. സിറ്റിങ് എംപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പി.കെ.ശ്രീമതി വിജയിച്ചു. ഈ അധ്വാനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം കൂടിയാണു തൊട്ടടുത്ത വർഷം സിപിഎം രാഗേഷിനു നൽകിയ രാജ്യസഭാംഗത്വം. എസ്എഫ്ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയവും, ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലിഷും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും, നിരന്തരം പഠിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹവും രാഗേഷിനെ മികച്ച പാർലമെന്റേറിയനാക്കി.

കർഷക സമര വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന കെ.കെ.രാഗേഷ്.

രാജ്യസഭയിലെ ശരാശരി ഹാജർ 78 ശതമാനമെങ്കിൽ രാഗേഷിന്റേത് 88. മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുടെയും ശരാശരി പ്രസംഗം 95.5 ആണെങ്കിൽ രാഗേഷ് നടത്തിയത് 299 പ്രസംഗം. ചോദ്യങ്ങളുടെ ശരാശരി 297 ആണെങ്കിൽ രാഗേഷിന്റേത് 609. രാജ്യസഭാ രേഖയിലേതാണ് ഈ കണക്കുകൾ. കുട്ടികളുടെ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി രാജ്യസഭയിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലിന് യുനിസെഫ് അവാർഡും ഇതിനിടെ രാഗേഷിനെത്തേടിയെത്തി. 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റ് മാത്രം ലഭിച്ചതോടെ, പാർലമെന്റിൽ രാഗേഷിന്റെ ജോലി കൂടി.

ട്രാക്ടറോടിച്ചു കർഷകസമരവേദിയിൽ

ഇതിനിടയിലേക്കാണു കർഷക ബില്ലും സമരവുമെത്തുന്നത്. കർഷകബില്ലിനെ രാജ്യസഭയിൽ ഏറ്റവുമധികം എതിർത്തു വാദിച്ചതു രാഗേഷായിരുന്നു. കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ കാർഷിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് സഹായകമായി. ഡൽഹിയിലെ മരംകോച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ കർഷകവേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കാനും റാലി നയിക്കാനും ട്രാക്ടർ ഓടിക്കാനുമെല്ലാം മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു. കർഷകസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കോവിഡ് ബാധിതനായി. ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ദിവസങ്ങളോളം ചികിത്സ. 2021 ഏപ്രിൽ 21നു രാജ്യസഭാ കാലാവധി തീർന്നു. രാജ്യസഭാംഗത്വമില്ലെങ്കിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ഡൽഹിയിലേക്കു മടങ്ങി കർഷക സമരങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകണമെന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കെയാണു പാർട്ടി പുതിയ ചുമതല ഏൽപിച്ചത്. ധർമടത്ത് അരലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിജയം. അദ്ദേഹം ധർമടത്തു മത്സരിച്ച രണ്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും രാഗേഷ് മണ്ഡലത്തിൽ ക്യാംപ് ചെയ്തിരുന്നു.

കെ.കെ.രാഗേഷ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം. ചിത്രം: മനോരമ

മുദ്രപതിപ്പിച്ച എംപി

സ്വന്തം നാടായ കാഞ്ഞിരോടിനു സമീപത്തെ മുണ്ടേരി ഗവ.ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ ‘മുദ്ര’ പദ്ധതിയാണു കണ്ണൂരിന്റെ വികസന രംഗത്തു രാഗേഷിന്റെ വലിയ സംഭാവന. മുണ്ടേരി ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഡവലപ്മെന്റ്, റിഫോർമേഷൻ ആൻഡ് അക്കാദമിക് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണു മുദ്ര. പഴകിപ്പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളിൽനിന്ന്, ഇരുന്നു തേഞ്ഞ ബെഞ്ചുകളിൽനിന്ന്, 32 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളിലൂടെ മുണ്ടേരി സ്കൂളിന്റെ മുഖം മാറുകയാണ്. ഇതിനു നേതൃത്വം നൽകിയതു കെ.കെ.രാഗേഷ് എംപിയാണ്.

പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചു സ്കൂളിനെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണു നടപ്പാക്കുന്നത്. 32 കോടിയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണം ലക്ഷ്യമിട്ടിടത്ത് ഇതുവരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതു 39 കോടി രൂപയാണ്. മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്തിലെ 14 സ്കൂളുകളിലേക്കു പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനും മുണ്ടേരി സ്കൂൾ മാതൃകയിൽ ആറളം ഫാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമവും തുടങ്ങി. കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ദീർ‍ഘകാലത്തെ ആവശ്യമായ സിജിഎച്ച്എസ് വെൽനെസ് സെന്റർ കണ്ണൂരിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കിയതിൽ കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഇടപെടൽ എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. കണ്ണൂർ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജിന് 3.75 കോടി രൂപയുടെ സിഎസ്ആർ ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചു നൽകി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലും എംപി സജീവമായി.

കെകെ.രാഗേഷ് ഭാര്യ ഡോ.പ്രിയ വർഗീസിനൊപ്പം. ചിത്രം: മനോരമ

കർഷക നേതാവ് മാത്രമല്ല, കർഷകനുമാണ്

കർഷകസംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്നത് ആലങ്കാരികമായ ഒരു സ്ഥാനമല്ല രാഗേഷിന്. മണ്ണി‍ൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകനുമാണ്. കണ്ണൂർ തളാപ്പിൽ വീടിനു ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചീരയും പാവലും പടവലവും വാഴയും മാവുമെല്ലാം അദ്ദേഹം നട്ടു വളർത്തിയതാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിരക്ക് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തി അൽപസമയമുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലിറങ്ങും. കോവിഡ് ബാധിതരുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം പലതവണ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയമെല്ലാം വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തുകൂടി, മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമ്പ‍ർക്കമില്ലാതെ, കൃഷിത്തോട്ടത്തിലിറങ്ങി നനയ്ക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. തൃശൂർ കേരള വർമ കോളജിലെ മലയാളം അധ്യാപിക ഡോ.പ്രിയ വർഗീസാണു ഭാര്യ. ഇരു മതങ്ങളിൽപെട്ട ഇവർ പ്രണയിച്ചാണു വിവാഹിതരായത്. നിലവിൽ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സ്റ്റുഡന്റ് സർവീസ് ഡയറക്ടറായി ജോലി നോക്കുകയാണു പ്രിയ. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളായ ശാരിക, ചാരുത എന്നിവർ മക്കൾ.

