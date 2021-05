മംഗളൂരു∙ കപ്പലിൽനിന്നു വീണ് ജീവനക്കാരനെ കാണാതായി. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി അമൽ സേവ്യർ കരിബലിനെ (60) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മംഗളൂരുവിനു സമീപം കാണാതായത്. മംഗളൂരു ബന്ദറിൽനിന്നു ഗുജറാത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ട എസ്എസ്എൽ ഗംഗ എന്ന ചരക്കു കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരനാണ്.



ഗുജറാത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ട കപ്പൽ 16.08 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ (29.70 കിലോമീറ്റർ) പിന്നിട്ട ശേഷമായിരുന്നു അപകടം. മംഗളൂരു തുറമുഖ പരിധി കടന്ന കപ്പൽ ശനിയാഴ്ച കാറ്റിലും കടൽക്ഷോഭത്തിലുംപെട്ടു. ഇതോടെ യാത്ര തുടരാനാവാതെ നങ്കൂരമിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. കപ്പലിലെ ചീഫ് ഓഫിസർ ബെനിൽ രാമചന്ദ്ര, തമൻദീപ് സിംങ്, അമൽ സേവ്യർ എന്നിവർ ചേർന്നു മുൻ ഭാഗത്തെ ഡക്കിൽനിന്നു നങ്കൂരം താഴ്ത്തുന്നതിനിടെ ശക്തമായ തിരയടിച്ച് ഉലഞ്ഞ കപ്പലിൽനിന്നു അമൽ കടലിലേക്കു വീഴുകയായിരുന്നു.

മറ്റു രണ്ടു പേർ ഡക്കിലേക്കും തെറിച്ചു വീണു. പിന്നിലെ ഡക്കിലുണ്ടായിരുന്ന 2 പേരും ഡക്കിലേക്കു വീണു. കപ്പിത്താൻ ഉടൻ തന്നെ സംഭവം അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും കപ്പൽ അവിടെ നങ്കൂരമിടുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്നു കടൽ ക്ഷോഭം കുറഞ്ഞ ശേഷം കപ്പൽ തിരികെ മംഗളൂരു തുറമുഖത്തേക്കു മടങ്ങി. ഡക്കിൽ തെറിച്ചു വീണു പരുക്കേറ്റവരെ മംഗളൂരുവിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: Mangaluru: Official falls from ship into sea, goes missing