‘ദേവസ്വം മന്ത്രി’ – വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്; ചരിത്രത്തിലെ മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളും

ചരിത്രം പലപ്പോഴും നിർമിക്കപ്പെടുകയാണ്. യഥാർഥ ചരിത്രം അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ വ്യാജചരിത്രം നിർമിക്കണമെന്ന ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ടാവാം ഇത്തരം ചരിത്രനിർമാണം നടക്കുന്നത്. കെ. രാധാകൃഷ്ണനെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയാക്കിയത് വിപ്ലവം, ചരിത്ര സംഭവം എന്നൊക്കെയാണ് വകുപ്പു വിഭജനവിവരം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ആദ്യമായി ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയാവുന്നു എന്നാണ് പലരും എഴുതിയത്. സിപിഎം ഔദ്യോഗികമായി അങ്ങനെയൊരു അവകാശവാദം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾക്കു നേരെ പാർട്ടി മൗനം പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. വാസ്തവമെന്താണ്?

കേരളം രൂപപ്പെടുംമുമ്പേ ഈ മണ്ണിൽ ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, 69 വർഷം മുമ്പ്. 1952 മുതൽ 53 വരെ ഒരു വർഷം എ.ജെ.ജോൺ മുഖ്യമന്ത്രിയായ തിരു- കൊച്ചി മന്ത്രിസഭയിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രി ഒല്ലൂർ ദ്വയാംഗമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ.കൊച്ചുകുട്ടൻ ആയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാവായ അദ്ദേഹം ദേവസ്വം മന്ത്രിയാവുമ്പോൾ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ രാജപ്രമുഖൻ എന്ന പദവിയിൽ ഭരണത്തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മൂന്നു വർഷം മുമ്പ് ഹിന്ദുമതത്തിലെ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കുമായി ക്ഷേത്രവാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുത്ത അതേ ചിത്തിരതിരുനാൾ.

പഴയ കൊച്ചിരാജ്യത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തുള്ള കീച്ചേരി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച കൊച്ചുകുട്ടൻ വൈക്കത്ത് സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ പട്ടികജാതിക്കാരിൽനിന്ന് ആദ്യമായി പത്താംക്ലാസ് പാസായ ആൾ എന്ന നിലയിൽ തുടർവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ട സഹായം നൽകിയത് അന്നത്തെ കൊച്ചി രാജാവായിരുന്ന രാമവർമ പരീക്ഷിത്ത് തമ്പുരാനാണെന്ന് ചരിത്രഗവേഷകനും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ സാജു ചേലങ്ങാട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാരാജാസിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ കൊച്ചുകുട്ടനെ രാജാവ് കൊച്ചി നിയമസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്തു. അതിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെയുമൊക്കെ തുടർച്ചയാണ് പിന്നീടു ലഭിച്ച മന്ത്രി സ്ഥാനം.

വെള്ള ഈച്ചരന്‍, കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണന്‍, ദാമോദരന്‍ കാളാശ്ശേരി.

ഒരു പാടു റെക്കോർഡുകളുടെ ഉടമയായ സി.അച്യുതമേനോന്റെ 1970 - 77 മന്ത്രിസഭക്കാലത്താണ് ഒരു പട്ടിക ജാതിക്കാരൻ പിന്നീട് ദേവസ്വം മന്ത്രിയാവുന്നത്- വെള്ള ഈച്ചരൻ. 1977ലെ കരുണാകൻ മന്ത്രിസഭയിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും പട്ടികജാതിക്കാരനായിരുന്നു. കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ. രാജൻ കേസിനെ തുടർന്ന് കരുണാകരൻ രാജിവച്ച് എ.കെ. ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോഴും ബാലകൃഷ്ണൻ ദേവസ്വം ചുമതലയിൽ തുടർന്നു. ആന്റണിക്കു ശേഷം 1978ൽ സിപിഐയുടെ പി.കെ. വാസുദേവൻ നായർ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായത് പട്ടികജാതിക്കാരനായ ദാമോദരൻ കാളാശേരിയാണ്. കരുണാകരനെയും ആന്റണിയെയും പോലെ കോൺഗ്രസുകാരായിരുന്നു വെള്ള ഈച്ചരനും കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണനും ദാമോദരൻ കാളാശ്ശേരിയുമൊക്കെ.

ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം 1980ൽ ഇ.കെ. നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരനെ സിപിഎം ദേവസ്വം മന്ത്രിയാക്കുന്നത്- എം.കെ. കൃഷ്ണനെ. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സ്പീക്കർമാരിലൊരാളും 96ൽ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മന്ത്രിയും സിപിഎം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെയായിരുന്ന ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗമായ കെ. രാധാകൃഷ്ണനെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയാക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റെല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും കൊടുത്തതുപോലെയൊരു വകുപ്പു നൽകലായി കാണേണ്ടതിനു പകരം ആദ്യമായി ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരൻ ദേവസ്വം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന മട്ടിൽ പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിട്ടത് ചരിത്രത്തിലുള്ള അജ്ഞത കൊണ്ടാകണം.

1979 ഒക്‌ടോബർ 12 മുതൽ ഒന്നരമാസത്തോളം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന, മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയയുടെ കാലത്ത് ദേവസ്വം വകുപ്പ് അദ്ദേഹം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ പോലും ക്ഷേത്രവിശ്വാസികൾ അതൊരു സ്വാഭാവിക നടപടിയായി കണ്ട നാട്ടിൽ, 2021ൽ എന്തു പുതിയ വിപ്ലവം നടപ്പായി എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നില്ല.

ഇത്തരം അജ്ഞതകൾ നേരത്തെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടു മുമ്പത്തെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പട്ടികജാതിക്കാരെ ആദ്യമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശാന്തിക്കാരാക്കി എന്നായിരുന്നു അവകാശവാദം. യഥാർഥത്തിൽ പട്ടികജാതിക്കാരെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ശാന്തിക്കാരക്കിയത് 50 വർഷം മുമ്പാണ്. 1967 മുതൽ 71 വരെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പ്രാക്കുളം ഭാസിയുടെ കാലത്ത്. സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിലും കെ.എസ്.പിയിലും പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം ആർ.എസ്.പിയിലെത്തിയ പ്രാക്കുളം ഭാസി ബ്രാഹ്‌മണർ, നായർ, ഈഴവർ, പുലയർ എന്നീ ജാതികളിൽപെട്ട പത്തുപേരെ തിരുവല്ലയിലെ ആശ്രമത്തിൽ ചേർത്ത് തന്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചശേഷം പേരിനോടൊപ്പം ശർമ സ്ഥാനം കൂടി നൽകി അമ്പലങ്ങളിൽ ശാന്തിക്കാരായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാസി നായർ സമുദായാംഗമായിരുന്നുവെന്നു കൂടി ഓർക്കണം.

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിപ്ലവം എന്നു പറയാവുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്നു വിളിക്കുന്നു. നവോത്ഥാന കാലത്തെ അധികമാരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടു സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ ചേർക്കട്ടെ.

ആദ്യ സംഭവം പാലക്കാട് അകത്തേത്തറയിലാണ്. വർഷം 1925. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഭാര്യ കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെ വലതുകൈ കൊണ്ട് കൽമാടം അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നത് ആ വർഷത്തെ മാർച്ചിലാണ്. അകത്തേത്തറ മക്കൾവീട്ടിലെ അപ്പുയജമാനന്റേതാണ് അമ്പലം. സവർണർക്കു മാത്രമേ ഉള്ളിൽ കടന്നു തൊഴാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. കസ്തൂർബ തന്റെ മെലിഞ്ഞ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ക്ഷേത്ര വാതിൽ തുറന്നത് ഹരിജനങ്ങളെ അകത്തു പ്രവേശിപ്പിക്കാനാണ്. കസ്തൂർബ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയും കൂടെയുണ്ട്. ക്ഷേത്രം തുറന്നു കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും വരാൻ മടിച്ചു നിന്ന ഹരിജനങ്ങളെ അവിടേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് ബ്രാഹ്‌മണരായ ടി.ആർ. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരും അപ്പു യജമാനനും കൂടിയാണ്. വന്നിട്ടും ഉള്ളിൽ കടക്കാൻ ഭയന്നു നിന്ന ഹരിജനങ്ങളെ ഗാന്ധിജിയും കസ്തൂർബയും അയ്യരും യജമാനനും കൂടി കൈപിടിച്ച് ഉള്ളിൽ കയറ്റി. എല്ലാവരും കൂടി അകത്തേക്കു കയറിച്ചെന്നതും പൂജകഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുളിച്ചൊരുങ്ങി തറ്റുടുത്തുവന്ന പൂജാരി സ്ഥലം വിട്ടതും ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നട തുറന്നു വിളക്കു വയ്ക്കണ്ടേ? ശ്രീകോവിലിൽ ആരു കയറും. കൂടുതൽ ആലോചിച്ചു മെനക്കെടാതെ അപ്പു യജമാനൻ തന്നെ തറ്റുടുത്തു ശ്രീലകത്തു കയറി തിരിവച്ചു. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു ശേഷം ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന വിപ്ലവം ഇതായിരിക്കാം.

ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം തിരു -കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിലാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്ന രീതി തുടങ്ങിയത്. ആദ്യത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനായിരുന്നു. ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന്റെ നോമിനിയായി ആർ. ശങ്കറും രാജപ്രമുഖൻ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമയുടെ നോമിനിയായി ആർ. ശങ്കരനാരായണയ്യരും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായി. മന്നം ആർ. ശങ്കറുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ച നടപടി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ബ്രാഹ്‌മണ ഊട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്‌മണർക്കു മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയ്ക്കകത്തെ വൈദിക പാഠശാല നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തുടർഭരണം നേടിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ രണ്ടാമതും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചുവർഷം ഭരണകാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയിച്ച ആദ്യത്തെ സിപിഎം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പിണറായി വിജയനെക്കുറിച്ചു പറയാം. എന്നാൽ തുടർഭരണം നേടുന്ന ആദ്യമുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹമല്ല. ആ നേട്ടം കൈവരിച്ചയാൾ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ തന്നെയായ സി. അച്യുതമേനോനാണ്.

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. കരുണാകരന്റെ ബുദ്ധിയിൽ വിരിഞ്ഞ ഐക്യമുന്നണി സി.പി.ഐ അടക്കമുള്ള ഇടതു പാർട്ടികളെ കൂടി ചേർത്ത് രൂപം കൊണ്ടതിനെ തുടർന്ന് 1969ൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് സി.അച്യുതമേനോനാണ്.കോണ്‌ഗ്രസിനോടൊപ്പം ചേർന്നതുകൊണ്ട് കുറെക്കാലം സിപിഐയ്ക്ക് വലതു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന വിളിപ്പേരും വീണിരുന്നു. 1969 നവംബർ 1 മുതൽ 1970 ഓഗസ്റ്റ് 1 വരെ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു.

ഭരണത്തിലിരിക്കെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട് അധികാരത്തിൽ വരുകയും 1977 വരെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു ശേഷം 1977ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരണകക്ഷി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി കോൺഗ്രസുകാരനായ കെ.കരുണാകരൻ വന്നു എന്നതായിരുന്നു വ്യത്യാസം.

(കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ 500 വർഷത്തെ ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന, മനോരമ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുടിപ്പേച്ച് എന്ന നോവലിന്റെ കർത്താവ് കൂടിയാണ് ലേഖകൻ)

