സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 25ന്; എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ 24ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ 15–ാം കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യസമ്മേളനം മേയ് 24ന് ചേരും. 25ന് പുതിയ സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. 24ന് പുതിയ എംഎല്‍എമാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. പ്രോടേം സ്പീക്കര്‍ക്ക് മുന്നിലാവും നിയമസഭാംഗങ്ങള്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. ഇന്നുചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്ത് ഗവര്‍ണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ അറിയിക്കും.

സഭാസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കാനും പ്രോടേം സ്പീക്കറെ നിയമിക്കാനുമുള്ള വിജ്ഞാപനം ഗവര്‍ണര്‍ പുറപ്പെടുവിക്കും. സാധാരണ ഒരു മുതിര്‍ന്ന അംഗത്തെയാവും പ്രോടേം സ്പീക്കറായി നിയമിക്കുക. പി.ജെ.ജോസഫ് പ്രോടേം സ്പീക്കറാകാനാണ് സാധ്യത.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ അംഗങ്ങളെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകള്‍. അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിലാവും നിയുക്ത അംഗങ്ങള്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. നിയമസഭയിലെ ഇരിപ്പിടത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവും സ്പീക്കര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക.

English Summary: Speaker election to be held on May 25