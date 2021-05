മന്ത്രി ‘വാഴാത്ത’ മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ്; തോമസ് ഐസക് തിരുത്തി, അന്ധവിശ്വാസം മാറിയോ?

തിരുവനന്തപുരം∙ മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവും പതിമൂന്നാം നമ്പർ കാറും... ഓരോ സർക്കാരും അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ വായ്‌ത്താരികൾ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. പതിമൂന്നാം നമ്പർ കാർ മന്ത്രിസഭയിലെ ആരും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഭാവി? മന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതികളിൽ ഒന്നായ മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികനാൾ വാഴില്ലെന്ന വിശ്വാസം തകർത്താണ് ഡോ. തോമസ് ഐസക് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ധനമന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരുന്ന് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നാൽ മൻമോഹനിൽ താമസിക്കുന്നവർ പിന്നീട് നിയമസഭ കാണില്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പരത്തുന്ന അന്ധവിശ്വാസം–അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസക്കിന് ഇത്തവണ സീറ്റു പോലും ലഭിച്ചില്ലല്ലോയെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മൻമോഹനു മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ നിഴല്‍ അതോടെ കൂടുതൽ ഇരുളുകയാണ്.

രാജകീയത കളിയാടുന്ന മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരില്ല. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ നിർമിച്ച ഈ മന്ദിരം കവടിയാറിൽ രാജ്‌ഭവന്റെ തോളുരുമ്മിയാണു ഗർവോടെ നിലകൊള്ളുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ മന്ത്രിസഭയുടെകാലത്ത് ആദ്യമായി ഈ ബംഗ്ലാവ് അനുവദിച്ചുകിട്ടിയതു മന്ത്രി പി.എസ്. നടരാജപിള്ളയ്‌ക്കായിരുന്നു. താമസത്തിനു രാജപ്രതാപം വേണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ച അദ്ദേഹം, ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടു മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് ഓഫിസാക്കി. പിന്നീട് എ.ജെ.ജോൺ, കെ.കരുണാകരൻ, ആർ.ബാലകൃഷ്‌ണപിള്ള തുടങ്ങി ഇവിടെ താമസിച്ച് അറംപറ്റിയവരുടെ നിര ഏറെയാണ്. തിരു-കൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്‌ഥാനമേറ്റ എ.ജെ. ജോണിനു ബംഗ്ലാവും സ്ഥാനവും അതിവേഗം ഒഴിയേണ്ടിവന്നു.



ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായി കാലാവധി തികച്ചെങ്കിലും പിന്നീടു മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കരുണാകരനും മൻമോഹന്റെ പടിയിറങ്ങി. പിന്നീടു മൻമോഹനിലെത്തിയ മന്ത്രി ആർ.ബാലകൃഷ്‌ണപിള്ള ശനിയുടെ അപഹാരം മാറ്റാൻ വാസ്‌തുപൂജ നടത്തിയിട്ടും പഞ്ചാബ് മോഡൽ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ കാലാവധി തികയ്‌ക്കാതെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. പിന്നീടു 2006ൽ വിഎസ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇൗ ബംഗ്ലാവ് മന്ത്രിവാഴാത്ത മന്ദിരമായി വീണ്ടും മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടത്. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.ജെ.ജോസഫ് മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് സന്ദർശിക്കുകയും തന്റെ ഒൗദ്യോഗിക വസതിയാക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും കോടിയേരി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹം പിൻമാറി.

മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് (സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക ചിത്രം)

കോടിയേരി താമസം തുടങ്ങി. വാസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രകാരം വീടിനും ഗേറ്റിനും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ 17.40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടെന്ന് ആരോപണമുയർ‌ന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് തന്നെയാണ് നിയമസഭയിൽ കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് വെറും രണ്ടരമാസത്തെ താമസത്തിനു ശേഷം 2006 ഒക്ടോബറിൽ മന്ത്രി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവിനോടു വിടപറഞ്ഞ് എകെജി സെന്ററിനു സമീപത്തെ ഫ്ലാറ്റിലേക്കു താമസം മാറ്റി. മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നു പിന്നീടു നടന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായെങ്കിലും പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ പണി ചെയ്തതിന് പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സസ്പെൻഷനിലായത്. പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇൗ കെട്ടിടം പരിഗണിച്ചെങ്കിലും ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കൽ നടന്നില്ല. പിന്നാലെ നവംബറിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ടി.യു.കുരുവിള മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവിൽ താമസം തുടങ്ങി.

ഭൂമിയിടപാടിന്റെ പേരിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണം ഉയർന്നതോടെ 2007 സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനു കുരുവിള രാജിവച്ചതോടെ മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് വീണ്ടും മന്ത്രിയില്ലാ മന്ദിരമായി. പകരം വന്ന മോൻസ് ജോസഫിന് ഇൗ കെട്ടിടം അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന പി.ജെ.ജോസഫ് കുറ്റമുക്തനായി തിരിച്ചു വന്നതോടെ മോൻസ് ജോസസ് തന്റെ പദവിയും ബംഗ്ലാവും ജോസഫിനായി ഒഴിഞ്ഞു. മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് ഏറ്റെടുക്കരുതെന്നു പലരും ഉപദേശിച്ചെങ്കിലും ജോസഫ് അവിടെത്തന്നെ താമസം തുടങ്ങി. 2010ൽ എൽഡിഎഫിൽ നിന്നു യുഡിഎഫിലേയ്ക്കു ചേക്കേറിയതോടെ മന്ത്രിപദം രാജിവച്ച് ജോസഫ് ബംഗ്ലാവ് ഒഴിഞ്ഞു. പകരം മന്ത്രിയായെത്തിയ വി.സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയ്ക്ക് മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് അനുവദിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ കവടിയാറിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ബംഗ്ലാവിനെ ക്യാംപ് ഒാഫിസാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീടു 2011ൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതോടെ മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കാൻ ഷിബു ബേബി ജോണും ആര്യാടൻ മുഹമ്മദും താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ ആര്യാടന് അനുവദിച്ചു. സോളർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആര്യാടനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും മന്ത്രിക്കസേരയ്ക്ക് ഇളക്കം തട്ടിയില്ല. ആര്യാടനും ഐസക്കിനും പുറമെ മൻമോഹനിൽ താമസിച്ചു കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന എം.വി.രാഘവനുമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് കാർ അനുവദിച്ചപ്പോൾ തോമസ് ഐസക്കിനു കിട്ടിയത് പത്താം നമ്പർ കാറായിരുന്നു. പതിമൂന്നാം നമ്പർ കാർ ആർക്കും നൽകിയിരുന്നില്ല. ഐസക് തനിക്കു 13–ാം നമ്പർ കാർ വേണമെന്നു സർക്കാരിനു കത്തു നൽകി. മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽകുമാറും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. ഒടുവിൽ കാർ ഐസക്കിനു ലഭിച്ചു. എന്നാൽ, പതിമൂന്നിനോടുള്ള വെറുപ്പ് ഭരണ രംഗത്തും ജുഡിഷ്യറിയിലും ഒക്കെ ഇന്നു വ്യാപകമാണ്. ഇത്തവണ പതിമൂന്നാം നമ്പർ കാർ മന്ത്രിമാരിൽ ആർക്കും നൽകിയിട്ടുമില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തെ എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിനും പതിനൂന്നാം നമ്പർ മുറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ 11 കഴിഞ്ഞാൽ 12എ, 12ബി എന്നിങ്ങനെയാണു മുറികളുടെ നമ്പർ. സൈമൺ ബ്രിട്ടോ നിയമസഭയിലെത്തിയെപ്പോൾ പതിമൂന്നാം നമ്പർ മുറി തന്നെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്തു നൽകിയിരുന്നു.

