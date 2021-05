തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആര്‍ടിസിയെ നന്നാക്കിയെടുക്കാന്‍ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമെന്ന് നിയുക്ത ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്‍റണി രാജു. മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വകുപ്പ് ഏല്‍പിച്ചത്. ജനങ്ങളുമായി അടുത്തുനില്‍ക്കുന്ന ഗതാഗത വകുപ്പില്‍ നിരവധി സങ്കീര്‍ണ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ജനങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



English Summary: Will work hard to improve KSRTC, says Antony Raju