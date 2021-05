മാസ്ക് ധരിച്ചില്ല; നടുറോഡില്‍ സ്ത്രീയെ മർദിച്ച് വലിച്ചിഴച്ച്‌ പൊലീസുകാർ - വിഡിയോ

ഭോപാൽ∙ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീയെ നടുറോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചും മർദിച്ചും പൊലീസുകാർ. മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. മകളുടെ കണ്‍മുന്നിൽ വച്ചാണ് സ്ത്രീയെ വലിച്ചിഴച്ചത്. പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇവർ.



പൊലീസുകാർ ഇവരെ മർദിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവശയായി സ്ത്രീ നിലത്തുവീഴുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഇതിനും മുൻപും മധ്യപ്രദേശിൽ സമാന സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ധരിക്കാത്തതിന് പൊലീസുകാർ ഒരാളെ മർദിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

English Summary: Woman Brutally Kicked, Punched By Cops in Madhya Pradesh For Not Wearing Mask