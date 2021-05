കോവിഡ് ഗുരുതരമായി, സിസേറിയനിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തു; യുവതി മരിച്ചു

പൂഞ്ഞാര്‍∙ മാതൃഭൂമി തൃശ്ശൂര്‍ ബ്യൂറോയിലെ സ്റ്റാഫ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ കല്ലേക്കുളം വയലില്‍ ഹോര്‍മിസ് ജോര്‍ജിന്റെ ഭാര്യ ജെസ്മി(38) അന്തരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിതയായി ത്യശ്ശൂര്‍ ജൂബിലി മിഷന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഗർഭിണിയായിരിക്കെയാണ് ജെസ്മിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് സിസേറിയനിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ജെസ്മി മരിച്ചു. ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള മകൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവാണ്. മകന്‍: ക്രിസ്. പാലാ കൊഴുവനാല്‍ പറമ്പകത്ത് ആന്റണിയുടെയും ലാലിയുടെയും മകളാണ്. സഹോദരങ്ങള്‍: ലിസ്മി (മനോരമ ആരോഗ്യം, കോട്ടയം), ആന്റോ

English Summary: Women died due to covid the next day after delivery