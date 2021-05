ബാർജ് അപകടത്തിനുപിന്നിൽ ക്യാപ്റ്റന്റെ അശ്രദ്ധ?; മുംബൈ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

മുംബൈ∙ ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മുംബൈയ്ക്കു സമീപം കടലിൽ മുങ്ങിയ ബാർജിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെതിരെ എഫ്ഐആർ രേഖപ്പെടുത്തി മുംബൈ പൊലീസ്. 'അശ്രദ്ധ മൂലമുള്ള മരണം' എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് എഫ്ഐആർ തയാറാക്കിയത്. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ മുംബൈയ്ക്ക് 35 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയായിരുന്നു 261 ജീവനക്കാരുമായി ഈ ബാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകളെ ക്യാപ്റ്റൻ അവഗണിച്ചതായും ചുഴലിക്കാറ്റ് അക്രമിക്കാനിടയുള്ള പാതയിലൂടെ പോവുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും പിന്തിരിയാഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചും അപകടത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ബാർജിന്റെ ചീഫ് എൻജിനീയർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ പേര് എഫ്ഐആറിൽ ചേർത്തത്. അതേസമയം, ക്യാപ്റ്റനെ ഇതുവരെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലും മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താനായില്ല. നാവികസേനയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതുവരെ 49 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. അപകടമുണ്ടായി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷവും 26 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇതിൽ 5 മലയാളികളുമുണ്ട്.

24 മണിക്കൂർ കടലിൽ കിടന്നശേഷമാണ് ചീഫ് എൻജിനീയർ റഹ്മാൻ ഷെയ്ഖ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചെന്നും ടൗട്ടെയുടെ പാതയിൽനിന്ന് ബാർജ് നീക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചില്ലെന്നുമുള്ള ആരോപണം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്. കാറ്റിന്റെ വേഗം 40 നോട്ടായിരിക്കുമെന്നും നമ്മൾ 11 – 12ന് ഇടയിൽ തുടരുമെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് ഇപ്പോൾ മുംബൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഷെയ്ഖ് സഹോദരനും മറ്റൊരു ചീഫ് എൻജിനീയറുമായ അലം ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞത്.

ബാർജിൽ തുളകളുണ്ടായിരുന്നതായും അതുതന്നെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതായും അലം ഷെയ്ഖ് ദേശീയമാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ‘സുഹൃത്താണ് ബാർജിലെ തുളകളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകിയത്. ഉടൻതന്നെ ഉടമയെ വിളിച്ച് ബാർജ് തിരികെ വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിനോടു പ്രതികരിച്ചില്ല. ക്യാപ്റ്റനും ഉടമയും ഒഎൻജിസിയും... എല്ലാവരും ഉത്തരവാദികളാണ്. മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ബാർജ് തിരിച്ചുവിളിച്ചില്ല?’ – അലം ചോദിച്ചു.

ഒഎൻജിസിയുമായി കരാറുള്ള അഫ്കോൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിന്റെ മൂന്നു ബാർജുകളാണ് കടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മേയ് 14ന് ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ എല്ലാ ക്യാപ്റ്റൻമാരോടും തീരത്തേക്കു മടങ്ങിവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് മറ്റ് രണ്ട് ബാർജുകളായ ഗാൽ കൺസ്ട്രക്ടറും (137 ജീവനക്കാർ) സപ്പോർട്ട് – സ്റ്റേഷൻ 3ഉം (201 ജീവനക്കാർ) തീരത്തേക്കു മടങ്ങാനാരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒഎൻജിസി റിഗ്ഗിൽനിന്ന് 200 മീറ്റർ മാത്രം മാറി നിൽക്കാനാണ് പി – 305 ബാർജ് ക്യാപ്റ്റൻ തീരുമാനിച്ചത്.

എന്നാൽ കാറ്റിന്റെ വേഗം കണക്കിലെടുത്ത് അവിടെത്തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തുനിൽക്കാനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അഫ്കോൺസിൽനിന്നുവന്ന പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ‘40 നോട്ട്സ് (78 കി.മീ.) ആണ് കാറ്റിന്റെ വേഗം പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ ചുഴലിയുടെ കണ്ണിൽനിന്ന് 120 നോട്ടിക്കൽ മൈല്‍ (222 കി.മീ) അകലെയാണ് അവർ നിലയുറപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ മേയ് 16ന് കാലാവസ്ഥ പെട്ടെന്നു മോശമാകുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ബാർജ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്കു സമയമില്ലായിരുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബാർജിന്റെ പൂർണ ഉത്തവാദിത്തം ക്യാപ്റ്റനാണ്’ – പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം, മേയ് 15ന്റെ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പിൽ മണിക്കൂറിൽ 91 കി.മീ വേഗത്തിലായിരിക്കും കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അറബിക്കടലിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർ തീരത്തേക്കു മടങ്ങിയെത്തണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. മേയ് 18ന് കടലിലെ സ്ഥിതി മോശമായിരിക്കുമെന്നും അന്നത്തെ മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ട്. 17നാണ് ബാർജ് മുങ്ങിയത്.

അതിനിടെ, അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒഎൻജിസി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി നവാബ് മാലിക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘ഇതു കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോടു സംസാരിക്കും’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ്ങും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

