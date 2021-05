എക്മോ സഹായത്തിൽ 35 ദിവസം കോമയിൽ; കോവിഡിനെ തോൽപ്പിച്ച് വനിതാ ഡോക്ടർ

ലണ്ടൻ∙ 35 ദിവസത്തോളം കോവിഡിനോട് മല്ലിട്ട് കോമയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ഡോക്ടർക്ക് അദ്ഭുത രക്ഷപ്പെടൽ. മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ എക്മോ (ഇസിഎംഒ – എക്സ്ട്ര കോർപ്പറൽ മെംമ്പ്രേൻ ഓക്സിജനേഷൻ മെഷീൻ) കേന്ദ്രത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോമയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോ. അനുഷ ഗുപ്ത എന്ന നാൽപ്പതുകാരി വല്ലാതെ പതറി. എന്നാൽ മരണത്തിന്റെ പടിവാതിൽ വരെയെത്തിയശേഷം ജീവിതം തിരിച്ചുകിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ വംശജ.

എക്മോയിലൂടെ ജീവൻ നീട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനു മുന്നോടിയായി കുടുംബാംഗങ്ങളോടു ഡോ. അനുഷ വിട പറഞ്ഞിരുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് എക്മോ. 'മരിക്കാൻ പോവുന്ന രോഗിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമമാണ് എക്മോ. അസുഖം കൂടിയതോടെ എന്നെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. 18 മാസം പ്രായമായ മകളെ നോക്കണമെന്ന് ഭർത്താവിനോടു വിഡിയോ കോളിലൂടെ അറിയിച്ചു. രോഗിയുടെ ശ്വാസകോശത്തിനു തകരാർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലിക ശ്വാസകോശം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണമാണ് എക്മോ,' ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. യുകെയിലെ അഞ്ച് എക്മോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മാഞ്ചസ്റ്ററിലേത്.

മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ആശുപത്രിയിൽ 150 ദിവസമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞത്. നാൽപ്പതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനിടെയാണ് കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടാകുന്നത്. രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഓക്സിജൻ നില വളരെയധികം താഴ്ന്ന നിലയിലായി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഓക്സിജൻ നില 80 ശതമാനത്തോളം താഴ്ന്നുപോയശേഷമാണ് ഡോക്ടറുടെ തിരിച്ചുവരവ്.

'രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച നാൾ മുതൽ എന്റെ മകളും ഭർത്താവും വലിയ മാനസിക പിന്തുണയാണ് എനിക്ക് നൽകിയത്. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവരാണ് മുൻപിൽ നിന്നത്,' - ഡോ. അനുഷ ദേശീയമാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗൺ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോ. അനുഷ ഇന്ത്യയിലെ വാക്‌സിനേഷന്റെ വേഗം കൂട്ടണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

