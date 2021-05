കോവിഡ്: ഗുജറാത്തിലെ മലയാളി കുടുംബത്തിലെ മരണം നാലായി

നാദാപുരം∙ വിലങ്ങാട് സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾക്കും മരുമകൾക്കും പിന്നാലെ മകനും അഹമ്മദാബാദിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കിടയിൽ മരിച്ചു. കാരിക്കുന്നേൽ കെ.ടി .ഫിലിപ് (71), ഭാര്യ മേരി (66), മകൻ തോമസ്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യയും ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലെ സീനിയർ ക്ലാർക്കുമായ സ്മിത (43) എന്നിവരാണു നേരത്തെ മരിച്ചത്. അഹമ്മദാബാദിൽ വ്യാപാരിയായ തോമസ്കുട്ടിയും ഇന്നു മരിച്ചു. ഇവരുടെ മകൻ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥി ജോഹാനെയും കോവിഡ് ബാധിച്ചെങ്കിലും രോഗം മാറിയിട്ടുണ്ട്.

മേരി വ്യാഴാഴ്ചയാണു മരിച്ചത്. ഭാര്യയുടെ മരണ വിവരം അറിയാതെ ഫിലിപ് വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു സ്മിതയുടെ വിയോഗം. ഫിലിപ്പിന്റെയും മേരിയുടെയും മറ്റു മക്കൾ: ഫാ. ജോമോൻ (സിഎംഐ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്), ജിസി മോൾ എടക്കാട്ട്കുടിയിൽ (കോതമംഗലം). മറ്റൊരു മരുമകൾ: ജെറി. മരിച്ച സ്മിത പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി വർഗീസ് ചേടിയത്തിന്റെ മകളാണ്. അമ്മ: റോസാമ്മ വർഗീസ്. സഹോദരി: സ്മിനു.

