'ഇത് വഞ്ചന; ഡയാന രാജകുമാരിയുമായുള്ള ബിബിസി അഭിമുഖം ഇനി സംപ്രേഷണം ചെയ്യരുത്'

ലണ്ടൻ ∙ 1995 ൽ ബിബിസി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തെ തുടർന്നാണ് ഡയാന രാജകുമാരിയും ചാൾസ് രാജകുമാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉലഞ്ഞതെന്ന ആരോപണവുമായി മക്കളായ വില്യമും ഹാരിയും. അഭിമുഖത്തിന് ഡയാനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിൽ അവതാരകൻ മാർട്ടിൻ ബഷീറിന്റെ വഞ്ചനാപരമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

‘ഈ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഇനിയൊരിക്കലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എന്റെ ഉറച്ച അഭിപ്രായം,’ - വില്യം പറഞ്ഞു. ‘അത് കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ടായി, തികച്ചും തെറ്റായ നുണക്കഥകളാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ബിബിസി അടക്കം അതിനെ വിൽപനച്ചരക്കാക്കുകയും ചെയ്തു.’ - വില്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചാൾസ് രാജകുമാരനുമായുള്ള ദാമ്പത്യത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഇന്റർവ്യൂ രാജകുമാരിയെ മാനസികമായി തളർത്തിയെന്നും ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ കള്ളരേഖകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതായും വില്യം രാജകുമാരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തെറ്റായ രേഖകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഡയാനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ബിബിസിയുടെതന്നെ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് രാജകുമാരൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്റർവ്യൂ നടന്ന് ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഡയാന-വില്യം ദമ്പതികൾ വേർപിരിഞ്ഞു. മുപ്പത്താറാം വയസ്സിൽ കാറപകടത്തിൽ ഡയാന മരണമടഞ്ഞു.

സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യപടിയാണ് ബിബിസിയുടെ സ്വയം വിമർശനറിപ്പോർട്ട് എന്ന് ഹാരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തെറ്റായ ബാങ്ക് രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഡയാനയുടെ അടുത്തയാളുകളെ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി ഡയാനയെ ബഷീർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

‘ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. എന്റെ ബുദ്ധിമോശമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ വളരെയധികം ഖേദിക്കുന്നു.’- ബഷീർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഡയാനയുടേതു മാത്രമായിരുന്നെന്നും ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അഭിമാനിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Prince William, Harry Hit Out At BBC Over 'Deceitful' Diana Interview