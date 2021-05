കൊച്ചി∙ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കെസിബിസിയും കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസും. ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചതിന് സർക്കാരിനോട് നന്ദി പറയുന്നതായി കെസിബിസി വക്താവ് ഫാദർ ജേക്കബ് പാലയ്ക്കാപ്പിള്ളി പറഞ്ഞു. അതേസമയം തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമെന്ന് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഗ്ലോബൽ സമിതിയും വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെന്നു കത്തോലിക്കാ മെത്രാൻ സമിതി പറയുന്നു. സിറോ മലബാ‍ർ സഭയടക്കമുളള ക്രൈസ്തവ സഭകൾ അടുത്തകാലത്തായി പരസ്യമായി ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



English Summary : KCBC welcomes CM Pinarayai Vijayan's decision to take over minority welfare department