‘സമുദായത്തെ അപമാനിക്കുന്ന നടപടി’; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ലീഗ്

മലപ്പുറം ∙ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഏറ്റെടുത്തതില്‍ വിവാദം കനക്കുന്നു. ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് തിരിച്ചെടുത്ത് വി.അബ്ദുറഹിമാനെ അപമാനിച്ചെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആരോപിച്ചു. ഇതു സമുദായത്തെത്തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലീഗിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണു മറുപടി.

ചില സമുദായങ്ങള്‍ ഒരു വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു ശരിയാവില്ല എന്ന നിലപാട് തെറ്റാണ്. വസ്തുത പറയുമ്പോള്‍, അട്ടിപ്പേറവകാശം എന്നുപറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നും ലീഗ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തതില്‍ വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുസ്‍ലിം ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് തന്നിലും സര്‍ക്കാരിലും വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലീഗിന്റെ വിമര്‍ശനത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല; ലീഗല്ല വകുപ്പ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തതിനെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിമര്‍ശനത്തിനാണ് ലീഗിന്റെ മറുപടി. ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കെസിബിസിയും കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസും നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചതിന് സർക്കാരിനോട് നന്ദി പറയുന്നതായി കെസിബിസി വക്താവ് ഫാ.ജേക്കബ് പാലയ്ക്കാപ്പിള്ളി പറഞ്ഞു.

തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമെന്ന് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഗ്ലോബൽ സമിതിയും വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യത്തിന്‍റെ ഫലമാണിതെന്നും കത്തോലിക്കാ മെത്രാൻ സമിതി പറയുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത്.

English Summary: Muslim League Reply to CM Pinarayi Vijayan on Controversy About Minority Welfare Portfolio