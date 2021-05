മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവും 13–ാം നമ്പറും ഏറ്റെടുത്തു; മന്ത്രി വസതികൾ, വാഹന നമ്പർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതികളും വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പരും നിശ്ചയിച്ചു. മുൻപു പലരും ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിച്ച മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ഏറ്റെടുത്തു. മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഏറെനാൾ അധികാരത്തിൽ തുടരില്ലെന്നാണ് ചിലരുടെ വിശ്വാസം. അതിനെ തകർത്ത് തോമസ് ഐസക് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ധനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്നു.

ആര്യാടൻ മുഹമ്മദും ഐസകും ഈ മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ താമസിച്ച് കാലാവധി തികച്ചു. സിപിഐ പ്രതിനിധിയും കൃഷിമന്ത്രിയുമായ പി.പ്രസാദിനാണ് 13–ാം നമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് കാർ. 13–ാം നമ്പര്‍ നല്ലതല്ലെന്ന വിശ്വാസം കാരണം മുൻപ് പലരും ഈ നമ്പർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ തോമസ് ഐസക്കും സുനിൽകുമാറും ഈ കാറിനായി സർക്കാരിനു കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഐസക്കിനാണ് കാർ ലഭിച്ചത്.

മന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി, ബ്രാക്കറ്റിൽ വാഹന നമ്പർ

∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ– ക്ലിഫ് ഹൗസ് (1)

∙ കെ.രാജൻ– ഗ്രേസ്, കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (2)

∙ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ– പ്രശാന്ത്, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (3)

∙ കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി– പെരിയാർ, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (4)

∙ എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ– കാവേരി, കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (5)

∙ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ– തൈക്കാട് ഹൗസ്, വഴുതക്കാട് (6)

∙ ആന്റണി രാജു– മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ്, വെള്ളയമ്പലം (7)

∙ ജി.ആർ.അനിൽ– അജന്ത, വെള്ളയമ്പലം (19)

∙ കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ– പൗർണമി, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (10)

∙ ആർ.ബിന്ദു– സാനഡു, വഴുതക്കാട് (18)

∙ ജെ.ചിഞ്ചുറാണി– അശോക, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (14)

∙ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ– നെസ്റ്റ്, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (9)

∙ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്– പമ്പ, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (17)

∙ പി.പ്രസാദ്– ലിൻഹേസ്റ്റ്, ദേവസ്വംബോർഡ് (13)

∙ വി.അബ്ദുറഹിമാൻ– വസതി ഉത്തരവിലില്ല (21)

∙ കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ– എസെൻഡെയിൻ, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (15)

∙ പി.രാജീവ്– ഉഷസ്, നന്ദൻകോട് (11)

∙ സജി ചെറിയാൻ– കവടിയാർ ഹൗസ്, വെള്ളയമ്പലം (8)

∙ ശിവൻകുട്ടി– റോസ്ഹൗസ്, വഴുതക്കാട് (6)

∙ വി.എൻ.വാസവൻ– ഗംഗ, കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (12)

∙ വീണാ ജോർജ്– നിള, കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട് (20)

