മന്ത്രിമാരുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളിൽ തീരുമാനം ഉടൻ; പ്രായപരിധി 51 വയസ്സ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇന്ന് ചേരും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് ആരൊക്കെയെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും. സര്‍ക്കാരില്‍നിന്ന് സ്റ്റാഫിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നവരുടെ പരമാവധി പ്രായം 51 ആയിരിക്കണം എന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വിരമിച്ചവരുടെ കൂടാരമായി മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസ് മാറാതിരിക്കുന്നതിനാണിത്. എന്നാല്‍ പുറത്തുനിന്ന് നിയമിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഈ പ്രായപരിധി ബാധകമല്ല.



മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെങ്കിലും മന്ത്രിമാരുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. കോവിഡിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം സുഗമമായി മുന്നോട്ടുനീങ്ങാന്‍ എത്രയും വേഗം സ്റ്റാഫിനെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം അതിനാല്‍ നിര്‍ണായകമാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെന്ന നിര്‍ണായക പോസ്റ്റിലേക്ക് സംസ്ഥാന സമിതിയംഗവും മുന്‍ രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ കെ.കെ.രാഗേഷിനെ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. വിരമിച്ച ഐആര്‍എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ആര്‍.മോഹനന് പകരമാണ് രാഗേഷ് വരുന്നത്.

എം.വി.ജയരാജന്‍ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിയശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പല വിവാദങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തില്‍ നിന്നൊരാളെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിക്കണമെന്ന ചര്‍ച്ച നടന്നിരുന്നു. പൊളിറ്റിക്കല്‍ സെക്രട്ടറിയായി പുത്തലത്ത് ദിനേശന്‍ തുടരും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫിലുള്ള മിക്കവരെയും നിലനിര്‍ത്താനാണ് സാധ്യത.

മുഖ്യമന്ത്രിയൊഴികെയുള്ള മന്ത്രിമാരെല്ലാം പുതുമുഖങ്ങളായതിനാല്‍ സ്റ്റാഫിന്‍റെ കാര്യത്തിലും അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പരമാവധി 25ല്‍ ഒതുക്കി നിര്‍ത്തണം എന്ന് സിപിഎം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുമോയെന്നും ഇന്നറിയാം. കെ.കെ.ശൈലജയ്ക്ക് മന്ത്രിപദവി നല്‍കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തിയേക്കാം.

English Summary: Personal Staff of Chief Minister and Ministers will be decided today