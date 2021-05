മുംബൈ∙ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഒാഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് 99,122 കോടി രൂപ വിഹിതമായി നല്‍കും. പണം കൈമാറാന്‍ ആര്‍ബിഐ കേന്ദ്ര ബോര്‍ഡ് അംഗീകാരം നല്‍കി.

2021 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍നിന്നും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളില്‍നിന്നും ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നും 61,826 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം ലാഭവിഹിതമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2020 ജൂണില്‍ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വിഹിതമായി 57,128 കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആര്‍ബിഐ കേന്ദ്രത്തിനു നല്‍കിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ബാങ്ക് കേന്ദ്ര ബോര്‍ഡ് കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടാക്കിയ തിരിച്ചടികള്‍ വിലയിരുത്തി.

English Summary: RBI to Transfer Rs 99,122 Crore as Surplus to Centre for 9 Months Ended in March