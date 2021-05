‘കരഞ്ഞു തീർത്ത രാത്രികൾ, ഉറക്കമകന്ന ദിവസങ്ങൾ, മനസ്സ് തിരയുന്ന ‘ഏട്ടാ’ എന്ന വിളി’

കോവിഡ് പോലെ മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കേരളത്തെ ഭീതിമുനയിൽ നിർത്തിയത് മറ്റൊരു വൈറസ് ആയിരുന്നു – നിപ. അന്ന് മലയാളികളുടെ മനസ്സിന് നൊമ്പരമായി ഒരു മാലാഖ വിടവാങ്ങിയിരുന്നു. സിസ്റ്റര്‍ ലിനിയുടെ ഓർമകൾക്ക് മൂന്നു വയസ്സാകുമ്പോൾ രണ്ടു മക്കളെയും നെഞ്ചോടടുക്കി നികത്താനാകാത്ത ആ വിടവിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് സജീഷ്.

സജീഷ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലിട്ട കുറിപ്പ്:

മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും

മേയ് 21.

കൊഞ്ചിച്ചും ലാളിച്ചും മതിവരാതെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളെ വിട്ട് അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ...

എത്ര വേഗമാണ് ശൂന്യത നിറഞ്ഞത്...

കരഞ്ഞു തീർത്ത രാത്രികൾ..

ഉറക്കമകന്ന ദിവസങ്ങൾ...

സിദ്ധു മോൻ അമ്മയെ തിരഞ്ഞ്‌ നടന്നപ്പോൾ നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി നിന്ന നിമിഷങ്ങൾ....

അമ്മ ഇനി വരില്ല എന്നും അമ്മ ആകാശത്തിലേക്ക്‌ പോയെന്നും പറഞ്ഞ്‌ സിദ്ധുവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുവിന്റെ പക്വതയും....

നിപ്പ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ...

ഒരു നാട്‌ മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായ്‌ ചെറുത്ത്‌ നിന്നത്‌. ..

"ലിനിയുടെ മക്കൾ കേരളത്തിന്റെ മക്കളാണ്‌." എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്ക്‌..

രാഷ്ട്രീയത്തിനും മതത്തിനും അതീതമായി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഞങ്ങളെ മാറോട്‌ ചേർത്ത നിമിഷങ്ങൾ...

ലിനി ബാക്കി വച്ച് പോയ അനശ്വരമായ ഓർമകളെ ലോകം മുഴുവൻ നെഞ്ചിൽ ഏറ്റിയത്...

അവളിലൂടെ മഹനീയമാക്കപ്പെട്ട നഴ്സ് എന്ന പദം....

നിപ കണ്ട് പകച്ചു പോയ ആദ്യ നിമിഷവും മറ്റൊരു മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ പൊരുതി നിക്കാൻ നേടിയ ആത്മ വിശ്വാസവും ഇന്ന് അവളുടെ ഓർമകൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നു..

ലിനി...

ഇന്ന് നിന്റെ പിൻഗാമികൾ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട്‌ പറയുന്നു "ലിനി നീ ഞങ്ങൾക്ക്‌ ധൈര്യമാണ്‌, അഭിമാനമാണ്‌, പ്രചോദനമാണ്‌"

എനിക്ക്‌ ഉറപ്പാണ്‌ ലിനി..

'മാലാഖമാർ' എന്ന പേരിന് അതിജീവനം എന്നർത്ഥം നല്കിയതിൽ നിന്റെ പങ്ക്‌ വളരെ വലുതാണ്‌.

അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്ന് ലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്റെ സേവനം വലിയൊരു പാഠമാണ്‌.

മേയ് മാസ പുലരികൾ വല്ലാത്തൊരു നോവാണ്..

അന്നൊരു മേയ് മാസത്തിൽ ആണ് ഞാനും അവളും ജനിച്ചത്...

മേയ്മാസത്തിൽ തന്നെ യാണ് മാലാഖമാരുടെ ദിനവും....

അന്നൊരു മേയ് മാസത്തിൽ ആണ് അവൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയതും....

അവളില്ലാത്ത ശൂന്യതയിൽനിന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മനസ്സ് തിരയുന്ന ഏട്ടാ..

എന്നൊരു വിളി....

എന്നിരുന്നാലും ലിനി...

നീ ഞങ്ങൾക്ക്‌ അഭിമാനം ആണ്‌

നിന്റെ ഓർമകൾക്ക് മരണമില്ല...

നിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് മറവിയില്ല..

ലിനി...

നീ കൂടെ ഇല്ല എന്നയാഥാർഥ്യത്തിന്റെ ഇടയിലും നിന്നെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തു വേണം......

Miss you Lini....

അതേസമയം, ലിനിയുടെ ജീവിതം മുഴുവന്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ആവേശമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ് അനുസ്മരിച്ചു. ലിനിയുടെ ഓര്‍മ ദിനത്തില്‍ ആവശ്യക്കാര്‍ക്കു സഹായം എത്തിച്ചു നന്മയിലേര്‍പ്പെടുകയാണ് അവരുടെ കുടുംബം. കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് ലിനിയുടെ ഓര്‍മ പുതുക്കുന്നത് ഏവരെയും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

