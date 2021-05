യുകെയിലും ഇന്ത്യൻ വകഭേദം വ്യാപിക്കുന്നു; ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി

ലണ്ടൻ ∙ കോവിഡ് വൈറസ് ഇന്ത്യൻ വകഭേദത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം യുകെയിൽ ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി. ഇത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും സ്ഥിതി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയ വകഭേദത്തിന് സമാനമായ ബി1.617.2 ആണ് കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ച 1,313 പേർക്കാണ് ഈ വകഭേദം ബാധിച്ചത്. ഈ ആഴ്ച ഇത് 3,424 ആയി ഉയർന്നു.

ഇന്ത്യൻ വകഭേദം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ പൂർണമായി നീക്കുന്നതിന് ഇത് തടസ്സമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. വാക്സീൻ ഡോസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലുള്ള ഇടവേള ചുരുക്കി വാക്സിനേഷൻ ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചു. ‘നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരും അലംഭാവം കാട്ടരുത്’– ഹെൽത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ജെന്നി ഹാരിസ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ വാക്സീൻ വിജയിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവർ വിലയിരുത്തി. പ്രായപൂർത്തിയായ 70% പേരും ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ എങ്കിലും സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ജൂൺ 21ന് രാജ്യം പൂർണമായും തുറക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇക്കാര്യം പുനരാലോചിച്ചേക്കും.



English Summary: UK cases of Covid variant from India more than double in week