പൊലീസിൽ അടിമുടി മാറ്റം: പുതിയ മേധാവി എത്തും; ബെഹ്റ ഉപദേഷ്ടാവാകും?

തിരുവനന്തപുരം∙ പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ തുടര്‍ഭരണത്തില്‍ പൊലീസില്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത് അടിമുടി മാറ്റം. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അടുത്തമാസം വിരമിക്കുന്നതിനാല്‍ പുതിയ പൊലീസ് മേധാവിയെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായുള്ള രണ്ടാം ഊഴത്തില്‍ പിണറായി വിജയന്റെ ആദ്യ ദൗത്യം. പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാവ് വേണോ എന്നതിലും ആലോചന തുടരുകയാണ്.

ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ബെഹ്റ ഒഴിയുന്നതിനാല്‍ പൊലീസിന് മേധാവിയെ കണ്ടെത്തി വേണം രണ്ടാം വരവില്‍ പിണറായിക്ക് തുടങ്ങാന്‍. പിണറായിയുടെ വിശ്വസ്തന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരിയും വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടറായ സുധേഷ്കുമാറും തലപ്പത്തെത്താന്‍ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോള്‍ ആരെ ഒപ്പം നിര്‍ത്തുമെന്നതാണ് ആദ്യ ആകാംക്ഷ. മേധാവിയായി ആര് വന്നാലും അതോടെ സേനയാകെ അഴിച്ചുപണിയും. ഒന്ന്, രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില്‍ പൊലീസില്‍ സമ്പൂര്‍ണമാറ്റമുണ്ടാവും.

കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടേഷന്‍ ലഭിച്ചില്ലങ്കില്‍ വിരമിച്ച ശേഷം ബെഹ്റ ഉപദേഷ്ടാവാകുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. ആദ്യഭരണത്തില്‍ ധൂര്‍ത്തെന്ന ആക്ഷേപത്തിനിടയാക്കിയ ഹെലികോപ്ടറാണ് തീരുമാനം കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനകാര്യം. വാടകകാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ കോടികളുടെ ചെലവില്‍ ഹെലികോപ്ടര്‍ തുടരുമോയെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്.

പൊലീസിന് അമിത അധികാരം നല്‍കാനുള്ള കമ്മീഷണറേറ്റ് രൂപീകരണവും പൊലീസ് നിയമഭേദഗതിയുമാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നവ. ഇവ രണ്ടും ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാടില്‍നിന്ന് പൊലീസ് പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല.

