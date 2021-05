തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന വി.ഡി.സതീശനെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്കുമായി ക്രിയാത്മകമായ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സതീശൻ മികവാർന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കും. നിയമസഭയിൽ നല്ല പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary : CM congratulates Satheeesan on being chosen as Opposition leader