‘കോൺഗ്രസിൽ ജനാധിപത്യം നിലച്ചുപോയിട്ടില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവ്; യുവതലമുറയെ സന്തോഷിപ്പിക്കും’

കണ്ണൂർ∙ വി.ഡി.സതീശന്റെ നിയമനം യുവതലമുറയെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് കെ.സുധാകരൻ എംപി. കോൺഗ്രസിൽ ജനാധിപത്യം നിലച്ചുപോയിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. പാർട്ടിയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് തലമുറമാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വി.ഡി.സതീശൻ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അല്ല. രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് പോരായ്മകളില്ലെന്നും തലമുറമാറ്റം വേണമെന്നായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം എന്തായാലും അംഗീകരിക്കുമെന്നും കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

വി.ഡി.സതീശൻ നല്ലൊരു എംഎൽഎയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു പ്രവർത്തനത്തിൽ തിളങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരുടെ തലയിലും വയ്ക്കാനില്ല. പാർട്ടി എടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കുമെന്നു രേഖാമൂലവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ മേശ് ചെന്നിത്തല മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി. അദ്ദേഹം കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രകടനം ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു. മികച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

