തിരുവനന്തപുരം∙ പുതുമുഖങ്ങള്‍ മന്ത്രിമാരാകണമെന്ന പാര്‍ട്ടി തീരുമാനത്തില്‍ കെ.കെ.ശൈലജയ്ക്ക് മാത്രമായി ഇളവ് നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്ന് സിപിഎം പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍.

പാര്‍ട്ടി നയം നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ വനിതയെന്ന പ്രത്യേക പരിഗണനയില്ല. ശൈലജയെ മാറ്റിയത് വനിതാ നേതാവിനെ അവഗണിച്ചെന്ന രീതിയില്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസിന്‍റെ നേരേ ചൊവ്വേയില്‍ പറഞ്ഞു.



English Summary: Kodiyeri Balakrishnan on KK Shailaja's Omission From New Cabinet