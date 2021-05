ഞായറാഴ്ച മുതൽ മുഴുവൻ പാലും ശേഖരിക്കാൻ മിൽമ മലബാർ യൂണിയൻ

പാലക്കാട് ∙ ക്ഷീരമേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിക്കു വിരാമമിട്ടു ഞായറാഴ്ച മുതൽ മുഴുവൻ പാലും ശേഖരിക്കാൻ മിൽമ മലബാർ മേഖല യൂണിയൻ തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചുറാണി എന്നിവരുമായി മിൽമ മലബാർ മേഖല യൂണിയൻ ചെയർമാൻ കെ.എസ്.മണി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി.

ആദിവാസി മേഖലകൾ, ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ, കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ, അതിഥി തൊഴിലാളി ക്യാംപുകൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, കോവിഡ‍് ആശുപത്രികൾ, അങ്കണവാടികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ പാൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടിയുണ്ടാകും.‌



സംഭരണം വർധിക്കുകയും വിൽപന കുറയുകയും ചെയ്തതോടെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടു മുതലാണു മിൽമ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ആകെ സംഭരണത്തിൽ 40 ശതമാനം കുറവു വരുത്തുകയും വൈകിട്ടത്തെ സംഭരണം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടു സംഭരണത്തിലെ കുറവ് 20 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു. സർക്കാർ ഇടപെടലോടെയാണു പ്രശ്നം പൂർണമായും പരിഹരിച്ചത്.



