രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസ്: പ്രതികളെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ; എതിർപ്പുമായി കോൺഗ്രസ്

ചെന്നൈ∙ രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസ് പ്രതികളെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ രാഷ്ട്രപതിക്കു കത്തയച്ചതിനു പിന്നാലെ, എതിർപ്പുമായി സഖ്യ കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. പ്രതികളെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നതിനോടു യോജിപ്പില്ലെന്ന നിലപാടിൽ കോൺഗ്രസ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി പിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്.അഴഗിരി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദമെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറ്റവാളികളെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നതു തെറ്റായ കീഴ്‌വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ 30-ാം ചരമ വാർഷിക ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ.



കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ജയിൽ ശിക്ഷയനുഭവിക്കുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസ് പ്രതികളെ മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രപതിക്കു കത്തയച്ചത്. അണ്ണാഡിഎംകെ സർക്കാർ പ്രതികളെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഗവർണർ തള്ളിയിരുന്നു.

കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ മതമോ, ജാതിയോ, വംശമോ, ഭാഷയോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു കോൺഗ്രസ് എക്കാലത്തും എതിരാണെന്നു അഴഗിരി പറഞ്ഞു. 25 വർഷം ജയിലിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ തമിഴ് തടവുകാർ വേറെയുമുണ്ട്. കൊടും കുറ്റവാളികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതു സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു അഴഗിരി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് വിമർശനത്തോടു ഡിഎംകെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ദ്രാവിഡ കഴകം ഉൾപ്പെടെ തീവ്ര തമിഴ് നിലപാടുള്ള പാർട്ടികൾ സ്റ്റാലിന്റെ ആവശ്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു.

