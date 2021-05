ക്രിപ്റ്റോ ലോകം പിടിച്ചടക്കുമോ ഡീയം: ‘എവരിവൺ’ തന്ത്രവുമായി ഫെയ്സ്ബുക്കും

അധികവർഷങ്ങളൊന്നുമായിട്ടില്ല, ക്രിപ്റ്റോനാണയങ്ങൾ ലോകസാമ്പത്തികരംഗത്തു വരവറിയിച്ചിട്ട്. സതോഷി നകാമോട്ടോ എന്ന അ‍ജ്ഞാത മനുഷ്യൻ 2009 ൽ ഒരുക്കിയ ബിറ്റ്കോയിനിലൂടെയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും തുടക്കം. ഒരുപാടു പുകമറകളും സംശയങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച ബിറ്റ്കോയിൻ വളർച്ചയുടെ ശൈശവഘട്ടം കടന്ന് ഒരൊറ്റപ്പോക്കായിരുന്നു.

2010 ൽ 10,000 ബിറ്റ്കോയിൻ കൊടുത്താണു പ്രോഗ്രാമർ ലാസ്‌ലോ ഹാനിക്സ് രണ്ട് പീത്‌സ വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒറ്റ ബിറ്റ്കോയിൻ കൈയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഔഡി കാർ തന്നെ വാങ്ങാം. ബിറ്റ്കോയിനൊപ്പം ബ്ലോക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും വളർന്നു.

ക്രിപ്റ്റോലോകം ബിറ്റ്കോയിനിലൊതുങ്ങിയില്ല, എഥീറിയം, മെറ്റൽ, ലൈറ്റ്കോയിൻ, പിന്നെ ഈയിടെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഡോഗ്കോയിൻ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ നാണയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രംഗമാണിത്.

ചെമ്മീൻ മുതൽ സ്രാവുകളും ബരാക്കുഡകളും തിമിംഗലങ്ങളും നീരാളികളും വരെ നീന്തുന്ന ഈ സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് ഫെയ്സ്ബുക് എത്തുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇ–കൊമേഴ്സിലും ക്രിപ്റ്റോമേഖലയിലും ഉടലെടുത്ത വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം പരിഗണിച്ചാവണം സമൂഹമാധ്യമ വമ്പൻ ഉടനടി പുതിയ ക്രിപ്റ്റോനാണയം ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. അതിന്റെ പേരാണു ‘ഡീയം’. ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ ദിവസമെന്നർഥമുള്ള വാക്കാണു ഡീയം. കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനമാകുകയാണ്. ഈ വർഷം തന്നെ ഡീയം ഉപയോക്താക്കളിലെത്തിക്കുമെന്ന് ഫെയ്സ്ബുക് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.

നേരത്തേതന്നെ ക്രിപ്റ്റോ രംഗത്ത് ഒരു കൈനോക്കാൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിനു പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു മനസ്സിൽ വച്ചാണ് ‘ലിബ്ര’ എന്ന നാണയം പുറത്തിറക്കാൻ അവർ 2019 ൽ തീരുമാനിച്ചതും ഇതിനായുള്ള സന്നാഹങ്ങൾക്കു രൂപം കൊടുത്തതും. വലിയ വിമർശനമാണ് ഭാവിയുടെ ഡോളർ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ലിബ്ര അന്നു നേടിയത്. ജി–7 രാജ്യങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നു. ഐഎംഎഫ്, വേൾഡ് ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ ഇതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു.

നിയമപരമായ റെഗുലേഷനും മറ്റു സാമ്പത്തികചട്ടങ്ങളുമില്ലാതെ ലോക ഫിനാൻസ് രംഗത്തേക്കു ഫെയ്സ്ബുക്കിനെ കയറൂരി വിടരുതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ശക്തമായ ആവശ്യം. ഭീകരവാദം, കള്ളക്കടത്ത്, കരിഞ്ചന്ത എന്നിവയിൽ നാണയം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളും ചർച്ചയായി.

പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിൽ പങ്കുചേരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മാസ്റ്റർകാർഡ്, വീസ, പേപാൽ, ഇപേ തുടങ്ങിയ വമ്പൻമാർ പിൻമാറിയതോടെ ലിബ്ര പരുങ്ങലിലായി. എന്നാൽ ഇതേ ലിബ്ര പൊടിതട്ടിയെടുത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കരിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡീയമിനു രൂപമാകുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി വിഭാഗമായ ഡീയം അസോസിയേഷനാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല.

ഷോപ്പിഫൈ, സ്പോട്ടിഫൈ, ഊബർ ഉൾപ്പെടെ 26 കോർപറേറ്റ് വമ്പൻമാരുടെ പിന്തുണയോടെ സ്റ്റേബിൾകോയിൻ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണു കറൻസി പുറത്തിറക്കാൻ ആഹ്വാനം. ഒരു കറൻസിയിലോ സ്വർണം പോലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിലോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വില നിർണയിക്കുന്ന രീതിയുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളെയാണു സ്റ്റേബിൾ കോയിൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

ബിറ്റ്കോയിൻ, എഥീറിയം തുടങ്ങിയ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളുടെ മുഖമുദ്രയായ ഞൊടിയിടയിലെ മൂല്യവ്യതിയാനം ഇതിൽ കാണില്ല. ടെഥർ, യുഎസ്ഡി കോയിൻ, ഡയ് തുടങ്ങിയവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ. സുസ്ഥിരമായ നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായേക്കും.

ഡീയം കോയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ബ്ലോക്ക്ചെയി‍ൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കുറ്റമറ്റ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാനും ഡീയം കോർപറേഷനു പദ്ധതിയുണ്ട്.

∙എന്തുകൊണ്ട് ഫെയ്സ്ബുക്?

ലോകജനതയിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ഫെയ്സ്ബുക്കിലുണ്ട്. അവർ ഇതിൽ ഒട്ടേറെ സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നു. വിനോദത്തിനും വാർത്താവിനിമയത്തിനുമപ്പുറം ഒരു വാണിജ്യസ്ഥലവും കൂടിയായി ഫെയ്സ്ബുക് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കരുത്തുകളാണ് സ്വന്തം ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എന്ന അവരുടെ ആശയത്തിന് ഇന്ധനമേകുന്നത്.

ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളെപ്പറ്റി പണ്ട് ഫെയ്സ്ബുക് സിഇഒ മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് പറഞ്ഞത് ഈയവസരത്തിൽ ഓർമിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ‘ആളുകൾ തമ്മിൽ ഫെയ്സ്ബുക് മെസഞ്ചറിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കൈമാറുന്നതു പോലെയുള്ള സാമ്പത്തിക വിനിമയം, കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ, കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ’.

ഫെയ്സ്ബുക് സിഇഒ മാർക്ക് സൂക്കർബർഗ്

സാധാരണ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെപ്പോലെ പരമ്പരാഗത കറൻസികൾക്കൊപ്പം നിലനിൽക്കാനല്ല, മറിച്ച് സാമ്പത്തികരംഗത്തെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ച് ഒരു പുതിയ ഫിൻടെക് യുഗത്തിനു തുടക്കമിടാനാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രമമെന്ന ശക്തമായ സൂചനകൾ ഡീയം അസോസിയേഷനിലൂടെ ഫെയ്സ്ബുക് നൽകുന്നു. വ്യവസ്ഥാപിത ബാങ്കിങ്ങിലെ പോരായ്മകളും കാലതാമസവും, കറൻസി ചൂഷണവും മാറ്റുന്ന ഒരു പകരക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വലിയ ദീർഘദർശിത്വത്തോടെയാണു നാണയം വരുന്നതെന്ന് അർഥം.

‘എവരിവൺ’– ഇതാണു ഫെയ്സ്ബുക് ഡീയം നാണയത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ നൽകുന്ന ഊന്നൽ. ഉപരിവർഗത്തിനു മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികഘടനയിലെ എല്ലാതുറകളിലുമുള്ളവർക്കും. ഡീയം അസോസിയേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഹോംപേജിൽ ആദ്യം തെളിയുന്ന ചിത്രം തന്നെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രമണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ യുവതിയുടേതാണ്.

യുഎസിന്റെയും മറ്റു വികസിതരാജ്യങ്ങളിലെയും പറുദീസകൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ല തങ്ങളുടെ നാണയമെന്നും മറിച്ച് എല്ലാവരെയും തൊടാനുള്ള ഒരു മൃദുഭാവം അതിനുണ്ടെന്നും സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ് ചിത്രം. ഒപ്പം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും ഫെയ്സ്ബുക് പറയുന്നു. ലോകത്തിൽ 31 ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന ബാങ്കിങ് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനത തങ്ങളുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. നാണയത്തിലൂടെ കോടിക്കണക്കിനു തൊഴിലവസരങ്ങളും ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനവും കൂടി കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ബിറ്റ്കോയിനും എഥിറീയവും കൂടാതെ നാലായിരത്തിലധികം ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ ലോകത്തുണ്ടെന്നു പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വെബ്സൈറ്റായ ഇൻവെസ്റ്റോപീഡിയ പറയുന്നു. ഇവ ജനപ്രീതിയാർജിക്കാനുള്ള നിതാന്ത ശ്രമത്തിലുമാണ്. ശക്തമായ മാർക്കറ്റിങ് ആവശ്യമുള്ള, കിടമൽസരം നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഇതെന്ന് സാരം.

പ്രത്യേകിച്ച് മൂല്യവ്യവസ്ഥയൊന്നുമില്ലാതെ വെറും പാരഡിരൂപത്തിൽ നിർമിച്ച ഡോഗ്കോയിന്റെ മൂല്യം ഇലൺ മസ്കിന്റെ ട്വീറ്റുകളിൽ പതിൻമടങ്ങ് വർധിച്ചത് ഇതിനുദാഹരണം. ഇതേ മസ്ക് തന്നെ ടെസ്സ്‌ല കാറുകളുടെ വിൽപനയ്ക്ക് ബിറ്റ്കോയിനുകൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തെ ആദ്യ ക്രിപ്റ്റോനാണയത്തിന്റെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതും കഴിഞ്ഞദിവസമാണ്.

ക്രിപ്റ്റോനാണയം വളരാൻ മാർക്കറ്റിങ് പരമപ്രധാനമാണ്. ഈ ഭാഗത്താണു ഫെയ്സ്ബുക് നിർണായകമാകുന്നത്. സ്വന്തം നാണയത്തെ നന്നായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിനു വലിയ ശേഷിയുണ്ട്. ഇ–കൊമേഴ്സ് രംഗത്തെയും ഇതു മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം. ആളുകൾ സൊറപറയാൻ കൂടിയ ഫെയ്സ്ബുക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ–മാർക്കറ്റ് ആകുന്നതും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കും.

ജന്മഗേഹമായ യുഎസ് മാത്രമല്ല ഫെയ്സ്ബുക്കിനു മുന്നിലുള്ളത്. ലോകത്ത് അവർക്കേറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളുള്ളതും വലിയ വിപണിയുള്ളതുമായ ഇന്ത്യ, ബ്രസീൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കറൻസികളുടെ മൂല്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ വകഭേദങ്ങൾ ഡീയമിനു കൊടുക്കാനും ഫെയ്സ്ബുക് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ അത്ര വിശ്വാസമില്ല കേട്ടോ

എന്നാൽ ഫെയ്സ്ബുക് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട്. വികസിതരാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യുഎസ് പൗരൻമാരിൽ കമ്പനിയോട് ഉടലെടുത്ത വിശ്വാസമില്ലായ്മ. 2018 ലെ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്ക വിവാദം, 2016 ലെ യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അട്ടിമറിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കമ്പനിയുടെ മേൽ വീണ കളങ്കങ്ങളാണ്.

ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഡിലീറ്റ് ഫെയ്സ്ബുക് ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാംപെയ്നുകൾക്കു പോലും ഈ സംഭവങ്ങൾ വിത്തുപാകി. ഇവ മൂലം ഉടലെടുത്ത മിസ്ട്രസ്റ്റ് അഥവാ വിശ്വാസമില്ലായ്മ ഇതുവരെ പൗരബോധത്തിൽ നിന്നു മാഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു സർവേകൾ പറയുന്നു. വിശ്വാസം വളരെ പ്രധാനമായുള്ള സാമ്പത്തികരംഗത്തേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പിൽ ഈ ഭൂതകാലം കമ്പനിക്ക് വഴുക്കലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

എന്തിരുന്നാലും, കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും ക്രിപ്റ്റോയുടെ വർധിച്ച ഉപയോഗവും ലോകത്തിലെ മാറ്റത്തിനുള്ള സൂചനകളാണ്. ഈ മാറ്റത്തിന്റെ കപ്പൽ തുഴയുന്നത് ഫെയ്സ്ബുക് ആയിരിക്കുമോ എന്നതാണു ചോദ്യം. അതിന് ഡീയം ഉത്തരം നൽകുമെന്നതു തീർച്ച.

English Summary: The Facebook Cryptocurrency Diem will be launched in 2021