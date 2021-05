‘ഫോട്ടോ സെഷനുവേണ്ടി ഹെലികോപ്റ്ററിലല്ല’; ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഉദ്ധവ്

മുംബൈ∙ ടൗട്ടേ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊങ്കൺ മേഖല സന്ദർശിച്ചതിനെതിരെ ബിജെപി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ഈയാഴ്ച ഗുജറാത്തിൽ വ്യോമ നിരീക്ഷണം നടത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ‘എന്റെ പര്യടനം നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പ്രദേശത്തിറങ്ങി സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഫോട്ടോ സെഷനുവേണ്ടി ഹെലികോപ്റ്ററിലല്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയാൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ വെള്ളിയാഴ്ച കൊങ്കണിലെ രത്‌നഗിരി, സിന്ധുദർഗ് ജില്ലകൾ സന്ദർശിക്കുകയും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം വിളനാശം വിലയിരുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട കൊങ്കൺ പര്യടനത്തിനിടെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ രാഷ്ട്രീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നറിഞ്ഞതിൽ അതിശയം തോന്നുന്നുവെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമെന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രവീൺ ദരേക്കര്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു.

English Summary: "In a Helicopter for a Photo Session": Uddhav Thackeray's Jibe at PM Modi over Cyclone Tauktae