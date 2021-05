കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസ്: ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാതെ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ

തൃശൂർ∙ കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ ചോദ്യംചെയ്യലിനു പൊലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാതെ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ. രണ്ടു ദിവസത്തെ സാവകാശം തേടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി മൂന്നരക്കോടി രൂപ കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ധർമരാജനാണ് പണം കൊടുത്തുവിട്ടത്.

ഈ പണം കൊടകര ദേശീയപാതയിൽ കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. കേസിൽ 19 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 90 ലക്ഷം രൂപയും കണ്ടെടുത്തു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പണത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചത്. ബിജെപി ജില്ലാ നേതാക്കളെ ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്തു. പക്ഷേ, പണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു മൊഴി.

പിന്നാലെയാണ്, ബിജെപി സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എം.ഗണേഷിനെയും ഓഫിസ് സെക്രട്ടറി ഗിരീഷിനെയും ചോദ്യംചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചത്. ഇരുവരും അസൗകര്യം അറിയിച്ചതിനാൽ പൊലീസ് രണ്ടു ദിവസത്തെ സാവകാശം അനുവദിച്ചു. ഇരുവരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, കുഴൽപ്പണക്കേസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉടനെ ഏറ്റെടുത്തേക്കും. പണത്തിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂവെന്ന നിയമപ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസ് കൈമാറുക. കുഴൽപ്പണ കവർച്ചാക്കേസ് പൊലീസ് തന്നെ അന്വേഷിക്കും.

