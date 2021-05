ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്: കേരളത്തിൽ നാല് മരണം കൂടി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് (മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ്) ബാധിച്ച് നാല് പേർ കൂടി മരിച്ചു. എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലായി ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് പേരാണ് മരിച്ചത്. രണ്ടു പേർ എറണാകുളം സ്വദേശികളും രണ്ടു പേർ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളുമാണ്.

നാല് കേസുകളും ആദ്യം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ ഒരാളെ രോഗം ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേയ്ക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധിച്ച് മൂന്നു പേർ സംസ്ഥാനത്തു ശനിയാഴ്ച മരിച്ചിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ഒരു മരണം. കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ നേരത്തേ മരിച്ച 2 പാലക്കാട് സ്വദേശികളുടെ ആന്തരികാവയവ പരിശോധനയിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

English Summary: Black Fungus: Four More Deaths in Kerala